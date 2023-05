Quản lý và giám sát học sinh trong thời gian nghỉ hè

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 5881/UBND-VP về việc bảo đảm an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu sở LĐTBXH tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em; hỗ trợ kinh phí phổ cập bơi cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại các huyện, thị xã, thành phố.

Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố và cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền phụ huynh, học sinh về các biện pháp phòng, chống đuối nước; cập nhật, trang bị những kỹ năng cơ bản về bơi lội, phương pháp sơ cấp cứu người khi bị đuối nước; đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho HS trong trường học; giáo dục kỹ năng bơi an toàn cho HS; tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình quản lý, giám sát HS trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè để bảo đảm an toàn, phòng, chống đuối nước.

Các huyện, thị xã, thành phố triển khai ngay biện pháp phòng ngừa, khắc phục nguy cơ gây tai nạn, thương tích, đuối nước (như làm rào chắn, biển cảnh báo; cảnh giới, nhắc nhở...); cắm cờ đen cảnh báo tại các điểm đen nguy hiểm; đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình có trẻ em thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, không lơ là chủ quan, đặc biệt trong thời gian HS nghỉ hè, bão, lũ, thiên tai để bảo đảm an toàn cho trẻ em.

HỒNG PHƯƠNG