Ngày 4/5, tại TP.Vũng Tàu, Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm nay diễn ra từ ngày 1 đến 31/5 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Hưởng ứng sự kiện này, đơn vị sẽ đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

ĐỨC THIỆN