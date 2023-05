Học tập hiệu quả với phương pháp SQ3R

Phương pháp SQ3R đã được chứng minh là phát triển các kỹ năng học tập, được sử dụng rất nhiều. Đây là chữ viết tắt của survey (khảo sát), question (đặt câu hỏi) còn 3R (read: đọc; review: đọc lại, xem lại; recite: ghi nhớ). Hãy bỏ chút thời giờ viết SQ3R. Đó là một khẩu hiệu tốt để cam kết thực hiện một chiến lược học tập hiệu quả.

Lưu ý khi đặt câu hỏi thì phải tìm câu trả lời cho nó. Câu hỏi nên dẫn đến sự nhấn mạnh về những gì, tại sao, như thế nào, khi nào, và nghiên cứu nội dung. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi như bạn đọc hoặc nhà nghiên cứu. Khi trả lời nó, các em sẽ ghi nhớ dễ dàng hơn bởi vì quá trình đó sẽ tạo ấn tượng về kiến thức. Đừng ngại viết các câu hỏi của các em trong lề của sách giáo khoa, bài giảng, hoặc bất cứ nơi nào có thể.

Đọc để trả lời câu hỏi các em đã tự hỏi mình, câu hỏi của người hướng dẫn hoặc tác giả đã yêu cầu. Luôn luôn chú ý chữ in đậm hoặc in nghiêng. Các tác giả sách có ý hàng chữ này được nhấn mạnh đặc biệt. Ngoài ra, khi đọc, hãy chắc chắn để đọc tất cả mọi thứ, bao gồm cả bảng biểu, đồ thị và minh họa... Có lúc, các bảng, biểu đồ và hình minh họa có thể chuyển tải một ý tưởng mạnh mẽ hơn so với văn bản.

Các em không nên đọc theo kiểu thuộc lòng để nhớ lại những gì đã đọc. Hãy cố gắng nhớ lại các tiêu đề chính, những ý tưởng quan trọng của khái niệm trình bày trong chữ in đậm hoặc in nghiêng, đồ thị, biểu đồ hoặc hình minh họa. Cố gắng phát triển một khái niệm tổng thể về những gì các em đã đọc trong lời nói và suy nghĩ của mình.

Đọc lại, nghiệm lại, ghi nhớ là một phần quan trọng của quá trình học tập. Đọc lại với ý tưởng rằng mình đang đo lường những gì đã đạt được từ quá trình này. Đó là một thời điểm tốt để kiểm chứng lại các ghi chú mà mình đã thực hiện để giúp làm rõ điểm bạn có thể đã bị quên mất hoặc không hiểu.

Thời gian tốt nhất để xem xét là khi các em vừa hoàn tất học xong một cái gì đó. Đừng chờ đợi cho đến khi ngay trước khi một kỳ thi mới bắt đầu đọc lại. Nếu các em lập lịch trình quản lý thời gian, đánh giá cuối cùng có thể được coi như là một “tinh chỉnh” của kiến thức.

Hàng ngàn trường trung học và sinh viên đại học trên thế giới đã theo các bước SQ3R để đạt được điểm cao hơn mà không quá căng thẳng..., vì vậy các em học sinh cuối cấp có thể vận dụng SQ3R để học, ôn luyện sao cho đạt kết quả tốt nhất trong mùa thi.

THẢO NGUYỄN

(Khoa Tâm lý học, BVU)