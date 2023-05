Đến nhà làm CCCD cho người già yếu

Ngày 18/5, Công an huyên Xuyên Mộc cho biết, với quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD, thời gian qua Đội Quản lý hành chính Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp công an các xã, thị trấn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để cấp hàng trăm CCCD gắn chíp cho người già yếu, người tàn tật đi lại khó khăn.

Ngoài ra, lực lượng công an còn triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chíp cho 100% công dân trên địa bàn từ đủ 14 tuổi trở lên, đồng thời cấp định danh điện tử, hỗ trợ người dân sử dụng phần mềm VNeID và làm việc cả ngày nghỉ, ngày lễ.

TRÍ NHÂN-THANH HỒNG