Ủng hộ 41 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

Tối 2/4, các đội giành giải tại giải bóng đá gây quỹ An sinh xã hội với chủ đề "Thanh niên-thiện nguyện" và các công ty, đơn vị đã ủng hộ tổng số tiền 41 triệu đồng cho Chi đoàn khối các Cơ quan TP.Vũng Tàu để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội.

Cụ thể, 4 đội giành giải tại giải bóng đá gây quỹ An sinh xã hội với chủ đề “Thanh niên - thiện nguyện” do Chi đoàn Khối các Cơ quan TP.Vũng Tàu tổ chức đã ủng hộ số tiền từ việc đạt giải thưởng với tổng số tiền 11 triệu đồng; Công ty CP Công nghệ môi trường Nano Việt ủng hộ 20 triệu đồng và một số công ty, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác cùng đồng hành với Chi đoàn Khối các Cơ quan TP.Vũng Tàu để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Vũng Tàu như: Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC MC. Tổng số tiền các đội bóng, công ty, đơn vị ủng hộ là 41 triệu đồng.

Đại diện Công ty CP Công nghệ môi trường Nano Việt trao bảng tượng trưng ủng hộ Chi đoàn khối Cơ quan TP.Vũng Tàu để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Giải Bóng đá gây quỹ An sinh xã hội với chủ đề “Thanh niên - thiện nguyện” thu hút 120 VĐV của 8 đội bóng đến từ Đoàn thanh niên các cơ quan, đơn vị, công ty trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Các đội bóng tranh tài tại giải.

Sau 2 ngày tranh tài, tối 2/4, giải đã bế mạc.Kết quả, đội Đoàn Thanh niên cơ sở Công an TP.Vũng Tàu giành giải Nhất; đội Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC MC đạt giải Nhì; Đoàn Thanh niên Công ty dịch vụ Khí đạt giải Ba; Đoàn Thanh niên Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC Supply Base đạt giải Tư.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu trao cúp vô địch cho đội Đoàn cơ sở Công an TP.Vũng Tàu.

Tin, ảnh: THI PHONG