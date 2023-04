Tuyên truyền các thông điêp hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn thực phẩm

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh vừa có băn bản triển khai công tác truyền thông hưởng ứng Tháng hành động về an toàn thực phẩm (ATTP), diễn ra từ 15/4 đến 15/5/2023.

CDC tỉnh đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền các thông điệp về Tháng hành động về ATTP năm nay, gồm: Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội; sản xuất, kinh doanh thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, vì sự phát triển bền vững; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, ATTP; tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất ATTP áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc tế và khu vực.

TUỆ LÂM