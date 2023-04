Ngày 6/4, Công an tỉnh tổ chức hội nghị giao ban lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH) quý I/2023.

Trong quý I/2023, lực lượng QLHC về TTXH công an các đơn vị, địa phương đã thu nhận gần 30 ngàn hồ sơ cấp CCCD mới, trả 51.418 thẻ CCCD cho công dân; tiếp nhận, giải quyết 171.273 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến (chiếm 72,6% tổng số hồ sơ thủ tục hành chính). Một số lĩnh vực cung cấp dịch vụ công tỷ lệ cao như: đăng ký, quản lý con dấu (100%), quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT (100%), PCCC (99,3%).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là lực lượng công an cấp cơ sở. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm ở từng cấp, từng vị trí, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác làm sạch dữ liệu thông tin dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” theo chỉ tiêu, tiến độ đề ra. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tỷ lệ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực QHHC về TTXH...

TRÍ TRUNG