* Tuần lễ sản phẩm địa phương TP.Vũng Tàu năm 2023

Sáng 26/4, UBND TP.Vũng Tàu họp thường kỳ tháng 4/2023.

Tháng 4, kinh tế, xã hội thành phố tiếp tục có bước tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 744 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt 2.964 tỷ đồng, tăng 23,04%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.271 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt 13.650 tỷ đồng, tăng 10,98%. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 3.187 tỷ đồng, lũy kế 12.574 tỷ đồng, tăng 11,86%. Thu ngân sách tháng 4 ước đạt hơn 165 tỷ đồng. Công tác an sinh, xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được bảo đảm.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh đề nghị các phòng, ban, đơn vị, xã, phường tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân mua thẻ BHYT để tăng độ bao phủ BHYT; tăng cường chăm lo, nâng cao đời sống người nghèo bằng các giải pháp như: Hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở, giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh kế. Các cơ quan, đơn vị, xã, phường quản lý chặt chẽ trật tự đô thị, trật tự lòng đường, vỉa hè, không để phát sinh các công trình xây dựng không phép, sai phép, trái phép và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về xây nhà trái phép, các công trình lấn chiếm đất công.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung nguồn lực và triển khai tốt công tác chuẩn bị phục vụ người dân và du khách dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5.

* Diễn ra từ ngày 29/4 đến 3/5, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, TP.Vũng Tàu, Tuần lễ sản phẩm địa phương TP.Vũng Tàu gồm 9 cụm gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm du lịch… của TP.Vũng Tàu và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, còn có 6 cụm gian hàng giải khát phục vụ nhu cầu của khách.

Trong khuôn khổ của tuần lễ còn diễn ra các hoạt động: Giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch và các sản phẩm du lịch của địa phương; Giao lưu, ký kết, kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa các đơn vị. Cùng với các sự kiện như: Lễ hội thả diều, biểu diễn văn nghệ hằng đêm, trưng bày sinh vật cảnh…, Tuần lễ sản phẩm địa phương TP.Vũng Tàu năm 2023 tạo thành chuỗi sự kiện sôi động phục vụ người dân, du khách vui chơi, giải trí dịp lễ.

THI PHONG