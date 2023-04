Tỉnh ủy làm việc với TP. Bà Rịa và huyện Côn Đảo về triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều 18/4, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa và Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc còn có ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

TP. Bà Rịa có 28/33 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa cho biết, trong 3 tháng đầu năm, TP. Bà Rịa đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai thực hiện Đề án nâng cấp hoạt động chợ Bà Rịa theo hướng kinh doanh hiện đại, Đề án Khu chợ đêm; thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự xây dựng và quản lý đất đai; công tác CCHC, chuyển đổi số…

Bí thư Thành ủy Bà Rịa Trần Văn Tuấn báo cáo tại buổi làm việc.

Có 28/33 chỉ tiêu (Phát triển cơ sở kinh doanh phi nông nghiệp; nông-lâm-ngư nghiệp; tạo việc làm cho người lao động; chỉ tiêu về VHXH) đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Cụ thể: Về thương mại - dịch vụ, trong quý I đã phát triển 37 cơ sở phi nông nghiệp, đạt 26,4% kế hoạch năm; tình hình sản xuất ổn định, các sản phẩm sản xuất ra đáp ứng cho nhu cầu thị trường và phục vụ tốt cho nhu cầu của nhân dân trên địa bàn; về nông - ngư nghiệp, tổng diện tích gieo trồng thực hiện 1.017,5 ha, đạt 25% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 200 tỷ đồng, đạt 21,2% so với dự toán.

Về Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, trong quý I/2023, Bà Rịa đã hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng của 3 dự án/124 hộ/3,1ha.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu của Bà Rịa được đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyện Côn Đảo doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 60%

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Văn Phong, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Cụ thể: Côn Đảo đã đón 140.700 lượt khách du lịch, tăng 109,65% so cùng kỳ năm 2022, trong đó có 5.843 lượt khách quốc tế; doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 60% so với kế hoạch; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 26,67%, tăng 4,69%. Tổng thu ngân sách đạt 36,33% so với dự toán.

Bí thư Huyện ủy Côn Đảo Lê Văn Phong báo cáo tại buổi làm việc.

Các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư cải tạo, xây dựng mới đảm bảo tập trung, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả góp phần chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Cầu tàu du lịch Côn Đảo nhìn từ trên cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, TP. Bà Rịa và huyện Côn Đảo vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: Giải ngân vốn đầu tư công quý I đạt thấp (Bà Rịa đạt 7,34% so kế hoạch, Côn Đảo đạt10,84%); công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai một số công trình còn chậm so với tiến độ; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng chưa được kiểm soát, xử lý triệt để; việc xử lý rác thải tồn đọng tại Bãi Nhát (huyện Côn Đảo) triển khai chậm, việc phân loại và xử lý rác thải trên địa bàn còn hạn chế…

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG