Tăng cường quản lý về an toàn thực phẩm

Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) huyện Châu Đức tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” với chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP huyện đánh giá, thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn đã góp phần thay đổi nhận thức, hành vi trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm theo chiều hướng tốt hơn.

Tuy nhiên, trên thực tế, nguồn thực phẩm tiêu dùng trên thị trường còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích sức khỏe người tiêu dùng.

Với chủ đề “Bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới”, Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP huyện đề ra một số mục tiêu cho Tháng hành động vì ATTP trên địa bàn huyện như: yêu cầu các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP ở các cấp, thông qua hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh.

Ngay sau lễ phát động, các xã, thị trấn, lực lượng vũ trang, Đoàn Thanh niên, hộ sản xuất kinh doanh diễu hành, cổ động, tuyên truyền những biện pháp bảo đảm ATVSTP trên đường phố và các chợ, nhằm lan tỏa thông điệp “Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, vì sự phát triển bền vững”.

HẬU GIANG