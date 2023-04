Phê duyệt tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu dùng trong trường học

Bộ GD-ĐT vừa phê duyệt “Tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, HS”, đồng thời yêu cầu các sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục MN, phổ thông khai thác, sử dụng làm tài liệu tập huấn, nghiên cứu nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, HS cho nhân viên y tế, cán bộ, GV trong các cơ sở giáo dục.

Tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, HS do Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GD-ĐT cùng sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids (Chương trình Vận động chính sách y tế toàn cầu) Hoa Kỳ xây dựng.

Nội dung tài liệu được cập nhật các kiến thức thực hành cấp cứu nhi khoa mới nhất, trình bày dễ hiểu, dễ áp dụng, bao gồm các nội dung cấp cứu tai nạn thương tích thường gặp.

Tài liệu gồm 10 bài với 2 phần: Phần 1: Sơ cấp cứu ban đầu; phần 2: Tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, HS (dị vật đường thở, tai nạn giao thông, ngã, ngộ độc, điện giật, bỏng, súc vật cắn và côn trùng đốt, đuối nước).

HOÀNG DƯƠNG