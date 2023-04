Nắng nóng oi bức, một số nơi nóng 38 độ

Tin từ Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh cho biết, trong hai ngày 3 và 4/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông Nam bộ. Theo đó, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-370C. Độ ẩm tương đối thấp 40-55%.

Khu vực phía Bắc của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong ngày 3 và 4/4, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-350C, có nơi cao hơn 350C. Ngày 5 và 6/4, nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Bắc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệt độ cao nhất từ 35-360C. Một số khu vực của TX. Phú Mỹ, TP. Bà Rịa, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc trời nắng nóng 36-380C. Thời gian nắng nóng trong ngày thường từ 11 giờ đến 16 giờ.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh, trong những ngày tới, nhiệt độ tiếp tục tăng cao kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cháy rừng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

LINH ĐAN