Một thanh niên trẻ bị máu chảy thành vòi trong đại tràng

Bệnh viện Bà Rịa vừa cấp cứu, điều trị thành công ca xuất huyết đại tràng nặng cho một bệnh nhân trẻ tuổi.

Bệnh nhân G. đang được điều trị tại Khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện Bà Rịa).

Đêm 4/4, bệnh nhân T.M.G. (SN 1992, ở phường 5, TP. Vũng Tàu) được người nhà đưa vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng da xanh, niêm nhợt, mạch nhanh, huyết áp tụt và đi cầu ra máu. Trước tình hình đó, bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành truyền dịch, truyền máu và đưa đi nội soi đại tràng cấp cứu.

Trong quá trình nội soi, lòng đại tràng chứa nhiều máu gây khó khăn cho công tác xác định vị trí tổn thương. Tuy nhiên, cuối cùng các bác sĩ cũng xác định được vị trí tổn thương, máu chảy thành vòi. Sau khi can thiệp, máu đã tạm ngừng chảy và bệnh nhân được nhập viện tại Khoa Nội Tổng hợp để điều trị xuất huyết tiêu hóa dưới do loét đa túi thừa đại tràng. Đến nay, sức khỏe bệnh nhân G. đã ổn định.

Theo bác sĩ của Bệnh viện Bà Rịa, đây là ca bệnh hiếm khi gặp ở người trẻ, do túi thừa thường xuất hiện ở người lớn tuổi. Việc điều trị cấp cứu khó khăn do có khả năng xuất huyết ở nhiều chỗ. Nếu bệnh nhân đến muộn, cơ sở y tế không đủ điều kiện nhân lực, thiết bị ... có thể bệnh nhân gặp nguy hiểm tính mạng do mất máu quá nhiều hoặc làm cho bệnh trở nên nặng hơn và hậu quả khó lường.

TUỆ LÂM