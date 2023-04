Cứu nạn 13 thuyền viên trên tàu cá bị cháy

Sáng 22/4, Đồn Biên phòng Bến Đá (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 13 thuyền viên trên tàu cá BĐ 96334 TS do ông Nguyễn Tùng (SN 1972, trú tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị nạn trên biển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bến Đá động viên tinh thần các ngư dân bị nạn.

Theo lời kể của các thuyền viên, vào khoảng 4 giờ 30 sáng 19/4, trong khi đang đánh bắt tại vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, buồng máy tàu cá BĐ 96334 TS bất ngờ bốc cháy.

Do không kịp dập tắt nên ngọn lửa lan rộng khắp tàu. Ngay khi sự cố xảy ra, toàn bộ hệ thống điện trên tàu bị ngắt hoàn toàn nên thông tin liên lạc cứu hộ cứu nạn trên tàu cá không hoạt động được. 13 ngư dân đã phải rời tàu bằng phao cứu sinh và thuyền thúng trước khi phương tiện bị chìm.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bến Đá chăm sóc sức khỏe cho ngư dân bị nạn.

Rất may sau đó, họ đã được 2 tàu cá đang đánh bắt gần đó cứu vớt an toàn. Đến 12 giờ ngày 19/4, tất cả 13 thuyền viên được tàu cá BV 98466 TS do ông Trịnh Văn Hải (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) đưa vào bờ và bàn giao cho Trạm Kiểm soát Biên phòng Bến Đá vào khoảng 23 giờ 40 phút tối ngày 20/4.

Sau khi tiếp nhận, cán bộ Đồn Biên phòng Bến Đá đã tiến hành chăm sóc sức khỏe và tiến hành bàn giao 13 ngư dân cho gia đình và địa phương.

Tin, ảnh: MINH NHÂN