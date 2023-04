Chúng em là chiến sĩ

Đó là chương trình do Chi Đoàn-Chi Hội phụ nữ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Trung đoàn Minh Đạm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức ngày 23/4.

Thiếu nhi được chú bộ đội dắt tay tham quan khuôn viên doanh trại.

Tại buổi trải nghiệm, gần 100 thiếu nhi được xem các chú bộ đội đồng diễn thể dục, dân vũ; tham quan nơi ở, quan sát các bước xếp nội vụ chăn, màn; tham gia các trò chơi dân gian; giao lưu văn nghệ.

Các em quan sát các bước xếp nội vụ chăn, màn của chú bộ đội.

Một số hoạt động giao lưu trong chương trình.

Thiếu nhi cùng các chú bộ đội tham gia kéo co.

Chương trình trải nghiệm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm tuyên truyền, giáo dục, giúp thiếu nhi hiểu hơn về nơi ở, sinh hoạt, nề nếp của các chú bộ đội trong doanh trại; hình thành và phát triển truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, cũng như yêu mến và biết ơn các chú bộ đội trong thế hệ trẻ.

Tin, ảnh: HẰNG VÕ