Bắt mạch kê đơn cho 'bệnh' đuối nước và bạo lực học đường

Việt Nam là nước có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất khu vực và cao gấp 10 lần so với các nước phát triển với khoảng 3.000 ca tử vong do đuối nước được ghi nhận mỗi năm theo báo cáo của Bộ LĐTBXH. Vào thời điểm nghỉ hè, tai nạn này tăng cao 300% so với những tháng khác.