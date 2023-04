Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Đó là chủ đề của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2023, do BCĐ Liên ngành ATTP tỉnh phối hợp với UBND TX.Phú Mỹ tổ chức phát động vào sáng 20/4.

Lãnh đạo Sở Y tế và UBND TX.Phú Mỹ tham dự lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Trong đó, an ninh, ATTP là vấn đề hệ trọng, cấp bách, lâu dài. Ngày 21/10/2022, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW về tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới. Đó là những lý do BCĐ Liên ngành ATTP Trung ương chọn chủ đề cho Tháng hành động vì ATTP năm nay.

Để triển khai hiệu quả Tháng hành động vì ATTP năm 2023, ông Trần Ngọc Triệu yêu cầu các cấp các ngành bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, huy động các cơ quan, đơn vị và toàn xã hội tham gia các hoạt động của tháng hành động.

Các ngành tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm để xử lý và ngăn chặn các nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm; đồng thời huy động phương tiện truyền thông tăng cường tuyên truyền các thông điệp của Tháng hành động vì ATTP năm 2023 và các biện pháp bảo đảm ATTP; vận động, khuyến khích các cở sở ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến thực phẩm nhằm nâng cao năng suất lao động và tạo ra sản phẩm bảo đảm an toàn cho sức khỏe con người.

Các xe truyền truyền lưu động về thông điệp của Tháng Hành động vì ATTP năm nay.

Sau lễ phát động, đội xe lưu động đã diễu hành trên các tuyến đường chính của TX.Phú Mỹ để tuyên truyền các thông điệp ý nghĩa của Tháng Hành động vì ATTP năm 2023.

Tháng hành động vì ATTP năm 2023 diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5.

Tin, ảnh: TUỆ LÂM