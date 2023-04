Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai tốt việc quản lý an toàn thực phẩm

Bộ NN-PTNT vừa có Văn bản số 1996/TB-BNN-VP thông báo kết quả xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022.

Theo đó, 42 địa phương có số điểm đánh giá từ 80 điểm trở lên được xếp vào nhóm các địa phương triển khai tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022. Bà Rịa-Vũng Tàu đạt 85,5 điểm nằm trong nhóm các địa phương triển khai tốt. Số tỉnh, thành còn lại có số điểm từ 65 đến 79,5 điểm nằm trong nhóm địa phương triển khai đạt yêu cầu.

Việc đánh giá, xếp hạng triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 của các địa phương dựa theo các tiêu chí của Quyết định số 4070/QĐ-BNN-QLCL của Bộ NN-PTNT về việc ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản gồm các lĩnh vực: Chỉ đạo, điều hành công tác quản lý an toàn thực phẩm; tuyên truyền, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; tăng cường năng lực công tác quản lý an toàn thực phẩm...

ĐÔNG HIẾU