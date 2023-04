Là chương trình diễn ra sáng 22/4 trong chuỗi hoạt động lễ hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ hai năm 2023 do Sở TT-TT phối hợp với Sở VH-TT, Sở GD-ĐT, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Xuyên Mộc.

HS chia sẻ những vấn đề tâm lý trong chương trình "60 phút chia sẻ là chính".

350 HS Trường THCS và THPT trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã được chia sẻ những thắc mắc và tư vấn tâm lý bởi Chuyên viên tâm lý, ThS. giáo dục học Chế Dạ Thảo.

Bên cạnh đó, thông qua các trò chơi tương tác và chia sẻ về nội dung đọc thông minh - lướt mạng an toàn, Chuyên viên tâm lý Chế Dạ Thảo đã giúp các em HS hiểu về vai trò của đọc sách và lợi ích của đọc sách với sử dụng mạng xã hội an toàn; nhận biết những lý do khiến đọc sách kém, chưa có thói quen đọc sách. Đồng thời, hướng dẫn các bước hình thành kỹ năng đọc sách.

HS cũng được trải nghiệm nghề sách như tác giả, dịch giả, biên tập viên, họa sĩ minh họa, họa sĩ thiết kế trong chuỗi hoạt động lễ hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc.

Các HS cũng được trải nghiệm nghề sách khi hóa thân thành các nghề: Tác giả, dịch giải, biên tập viên, họa sĩ minh họa, họa sĩ thiết kế; được giao lưu, truyền cảm hứng đọc sách và hướng nghiệp với tác giả, dịch giả Song Khê.

Ông Trương Hữu Chiến (bìa trái), Phó Giám đốc Sở TT-TT tặng sách đến các em HS.

Dịp này, Ban Tổ chức đã tặng 250 đầu sách đến các HS.

Tin, ảnh: AN NHIÊN