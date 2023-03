Thời tiết còn lạnh, nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm

Những năm trước, từ tháng 3 Bà Rịa-Vũng Tàu đã vào cao điểm mùa khô, nắng nóng. Nhưng năm nay thời tiết vẫn còn lạnh, nhất là đêm và sáng sớm.

Theo ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh, hiện tượng thời tiết trên là do không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc liên tục các đợt nối tiếp nhau và khuếch tán sâu xuống khu vực phía Nam làm cho nền nhiệt giảm. Tại Trạm khí tượng Vũng Tàu, nhiệt độ trung bình đo được 25,7 độ C, thấp hơn trung bình năm 1 độ C, so với năm 2022 thấp hơn 2 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22-24 độ C, nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối 21,8 độ C.

Sự thay đổi thời tiết sẽ có ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của hoa màu, các loại cây ăn quả, kể cả cây công nghiệp dài ngày, khiến cho năng suất giảm.

QUANG VŨ