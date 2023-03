Sẵn sàng cho kỳ thi đánh giá năng lực

Ngày 26/3 tới đây, đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ chính thức diễn ra tại 21 địa phương với 65 điểm thi. 2 điểm thi ở Bà Rịa-Vũng Tàu tại Trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu và Trường ĐH Dầu khí đã sẵn sàng các điều kiện để tổ chức kỳ thi.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Vũng Tàu được đại diện các trường ĐH tại TP. Hồ Chí Minh tư vấn tuyển sinh.

88 phòng thi cho gần 2.700 thí sinh

Ông Phan Thế Hải, Phó Hiệu trưởng Trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, điểm thi đặt tại Trường có 1.671 thí sinh. Để chuẩn bị tổ chức kỳ thi, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều động nhân sự, phân công nhiệm vụ… Đồng thời gửi công văn tới các đơn vị có liên quan như Công an tỉnh, Điện lực… để hỗ trợ công tác tổ chức thi. Bên cạnh đó, nhà trường đã hoàn thành việc tập huấn cho đội ngũ làm công tác thi…

Về cơ sở vật chất, Trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu đã chuẩn bị 48 phòng thi chính thức và 1 phòng thi dự phòng. Trong đó có 26 phòng thi có 30 thí sinh trở xuống với 2 cán bộ coi thi; 22 phòng thi có từ 30 tới 45 thí sinh với 2 cán bộ coi thi. Ngoài ra, nhà trường còn chuẩn bị máy phát điện, bình cứu hỏa, vật tư y tế… để bảo đảm kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn.

Về nhân sự, trường điều động 118 giám thị coi thi là giảng viên, chuyên viên, SV năm thứ 3 theo đúng quy chế thi cùng đội ngũ làm công tác giám sát, phục vụ. Công an tỉnh cũng bố trí 3 nhân lực làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh vòng trong, 3 CSGT phân luồng giao thông bên ngoài điểm thi.

Tương tự, tại Trường ĐH Dầu khí Việt Nam, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã sẵn sàng về mọi mặt. Ông Lê Quốc Phong, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay, để tổ chức cho 1.002 thí sinh dự thi, nhà trường đã bố trí 40 phòng thi, phần lớn là các phòng từ 20-25 thí sinh với 2 cán bộ coi thi. Nhà trường huy động gần 130 nhân sự làm công tác coi thi. Ngoài ra còn có lực lượng PA03, CSGT làm công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi, cùng đội ngũ giám sát, phục vụ kỳ thi… Đặc biệt, trường còn bố trí thêm SV, giảng viên làm công tác hướng dẫn cho thí sinh khi tới điểm thi.

Theo ông Lê Quốc Phong, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, đề thi sẽ được Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh bàn giao vào ngày 25/3. Lãnh đạo điểm thi đã bố trí phòng lưu trữ đề có lực lượng Công an bảo vệ đề thi. Ngay trong ngày 26/3, toàn bộ bài thi của thí sinh tại điểm thi cũng sẽ được bàn giao lại cho ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Kỳ thi đợt 1 sẽ diễn ra vào sáng 26/3, kết quả được công bố vào ngày 4/4. Từ ngày 5 đến 28/4, cổng kỳ thi sẽ tiếp tục mở để thí sinh đăng ký thi đợt 2. Đồng thời tất cả thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Đã có giấy báo dự thi

TS. Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại đã có giấy báo dự thi đánh giá năng lực. Thí sinh đã đăng ký dự thi thành công có thể nhận giấy báo dự thi bằng cách đăng nhập tài khoản của mình để biết địa điểm thi cụ thể, ngày giờ, phòng thi… Giấy báo dự thi không gửi qua đường bưu điện hay qua email, thí sinh phải tự in và đem theo tới phòng thi.

Thí sinh cần mang theo giấy báo dự thi và giấy tờ tùy thân mà thí sinh đã sử dụng để đăng ký dự thi, gồm một trong các loại sau (bản chính, còn hạn sử dụng): CCCD, hộ chiếu.

Trường hợp thí sinh không có các giấy tờ tùy thân như trên do thông tin cá nhân bị sai và đang trong quá trình điều chỉnh cấp lại, thí sinh phải thông báo với hội đồng thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và được sự đồng ý cho dự thi. Những thí sinh này khi đi thi phải mang theo và xuất trình các loại giấy tờ có chữ ký và dấu mộc đỏ của cơ quan công an địa phương như: giấy xác nhận nhân thân hoặc các giấy tờ hợp pháp khác do công an phường, xã cấp có dán ảnh, đóng dấu giáp lai; giấy xác nhận hủy thẻ CCCD/đổi mã định danh do sai thông tin.

Các trường hợp không có giấy tờ tùy thân khác sẽ không được tham gia kỳ thi. Trường hợp thí sinh không đem giấy báo dự thi, thí sinh phải có mặt tại phòng hội đồng thi tại điểm dự thi trước tối thiểu 30 phút để làm thủ tục cần thiết.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023 có hơn 91.000 thí sinh dự thi. Đây là đợt thi có số thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay. Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học ĐH của thí sinh. Cấu trúc bài thi gồm ba phần: sử dụng ngôn ngữ; toán học, tư duy logic, phân tích số liệu và giải quyết vấn đề. Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 150 phút.



Bài, ảnh: KHÁNH CHI