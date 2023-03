Sáng 31/3, UBND phường Nguyễn An Ninh ra quân tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn phường.

Ông Trương Thế Hải, Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh và đoàn tuyên truyền một hộ kinh doanh cây cảnh trên đường Nguyễn An Ninh thực hiện trật tự đô thị.

Buổi ra quân với sự tham gia của hơn 100 cán bộ lãnh đạo, ban ngành đoàn thể phường, khu phố, lực lượng công an, dân phòng, tổ trật tự đô thị...

Đoàn nhắc nhở một hộ kinh doanh cà phê đường Bình Giã không lấn chiếm vỉa hè để buôn bán.

Ông Trương Thế Hải, Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh cho biết, phường Nguyễn An Ninh có 3 điểm buôn bán tự phát là: hẻm số 1 Trần Bình Trọng; đường Trương Công Định và vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh và một số tuyến đường trục chính, gồm: Nguyễn An Ninh, Vòng xoay Dầu khí, đường 2/9, khu đô thị Chí Linh là những điểm nóng về trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Mặc dù nhiều lần ra quân lập lại trật tự đô thị nhưng vẫn còn tình trạng một số hộ dân vi phạm. Chính vì vậy, phường tổ chức lễ ra quân nhằm có những hành động thiết thực, mang lại hiệu quả cao và lâu dài hơn.

Những tiểu thương buôn bán nhỏ cũng được tuyên truyền không lấn chiếm vỉa hè để bày hàng hóa.

Để tạo sự chuyển biến về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn phường, lãnh đạo phường tổ chức các tổ công tác ra quân trong thời gian 3 tháng (kéo dài từ 31/3 đến hết ngày 26/6) tại các điểm nóng trên. Trong đó, từ nay đến hết 9/4, các tổ công tác tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành các quy định của Nhà nước về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Từ ngày 10/4 đến 26/6, tổng ra quân xử lý vi phạm các hành vi: lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi buôn bán; treo, dựng biển hiệu, mái che, bục... sai quy định.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH