Góp sức trẻ bảo vệ môi trường

Phát huy sức trẻ để bảo vệ môi trường trước sự biến đổi của khí hậu là một trong những nội dung trọng tâm của các phần việc, hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2023.

ĐVTN xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) ra quân làm sạch khu vực bờ kè Cảng cá Bình Châu.

Tại Bờ kè Cảng cá Bình Châu, xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc), mỗi khi thủy triều rút, khu vực dài hơn 1km này thường xuyên tràn ngập rác thải nhựa từ biển dạt vào. Để chung tay với chính quyền địa phương làm sạch bãi biển, Đoàn xã Bình Châu phối hợp các đơn vị thường xuyên ra quân dọn vệ sinh bờ biển và đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp xanh đến người dân. Bên cạnh đó, Đoàn xã cũng vận động nhà hảo tâm tặng chính quyền địa phương 6 thùng rác (trị giá 1,2 triệu đồng/thùng) để cùng chung tay bảo vệ môi trường.

“Qua các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, tuyên truyền thông điệp bảo vệ môi trường, chúng tôi mong muốn người dân, du khách hạn chế sử dụng rác thải nhựa để góp phần bảo vệ bờ biển”, chị Dương Thị Thu Thảo, Phó Bí thư Đoàn xã Bình Châu tâm sự.

Ở bờ biển xã Lộc An (huyện Đất Đỏ), công trình thanh niên “Chú cá voi ăn rác” đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương, đặc biệt là các em nhỏ. Công trình do Đoàn xã phối hợp với Đoàn Thanh niên Trạm Radar 2511 (đóng quân tại xã Lộc An) thực hiện. Trung bình 2 tuần, “chú cá voi” được đặt tại bờ biển này “ăn” từ 3-4 tạ rác các loại. “Từ ngày có chú cá voi, mỗi lần đi tắm biển con và bạn bè lại nhặt rác bỏ vào để bãi biển sạch hơn”, em Nguyễn Văn Lợi (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ) nói.

Còn anh Tô Thành Biên, Bí thư Đoàn Thanh niên Trạm Radar 2511 chia sẻ: “Công trình có ý nghĩa lớn vì vừa giúp làm sạch môi trường biển vừa tạo được sự thu hút nhằm nâng cao ý thức người dân địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương ven biển nhân rộng mô hình này”.

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn nhận định, từ sự linh hoạt trong triển khai thực hiện các công trình và phần việc, nhiều công trình mang dấu ấn thanh niên đã được thực hiện và mang lại giá trị thụ hưởng lớn cho người dân địa phương. Trong đó có công trình, phần việc bảo vệ môi trường. Đây là tín hiệu tích cực mà tuổi trẻ Bà Rịa-Vũng Tàu hướng tới không chỉ trong Tháng Thanh niên mà xuyên suốt trong các phong trào, hoạt động Đoàn.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, các phần việc, công trình thanh niên trên địa bàn tỉnh ở “mặt trận” môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đang phát huy hiệu quả. Các hoạt động như: dọn dẹp vệ sinh các điểm đen, bờ biển, trồng cây xanh, vào các ngày Chủ nhật xanh, thứ Bảy tình nguyện, tặng túi vải không dệt thân thiện với môi trường, làm gạch sinh học… được Đoàn cơ sở các cấp ra quân thực hiện. Qua đó, hơn 70 công trình, phần việc thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường tại địa phương thu hút hơn 1.000 lượt thanh niên, HS tham gia.

