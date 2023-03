Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha

Phát hiện đối tượng nghi dùng vàng giả mang đến tiệm vàng cầm cố, anh Dương Trường Sơn (SN 1986) - công an viên phụ trách ấp Thanh Bình 2, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc cùng 2 người dân nhanh chóng khống chế đối tượng. Trong quá trình đấu tranh với đối tượng này, các anh đã bị tấn công gây thương tích phải nhập viện.

Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 3 cá nhân có hành động dũng cảm đấu tranh chống tội phạm.

Không khoan nhượng với tội phạm

Theo báo cáo của cơ quan công an, khoảng 12 giờ 10 ngày 15/2, một đối tượng nam (chưa rõ lai lịch) chạy xe máy đến tiệm vàng K.Q. của ông H.B.Q. (SN 1965) tại ấp Thanh Bình 2, xã Bình Châu để cầm cố trang sức. Người này đưa một sợi dây chuyền vàng 24K, trọng lượng 9,98 chỉ và báo giá 47 triệu đồng. Trong quá trình kiểm tra chất lượng, nhân viên cửa hàng nghi ngờ sợi dây chuyền là vàng giả nên hai bên xảy ra cự cãi.

Phát hiện sự việc, anh Dương Trường Sơn, công an viên phụ trách ấp Thanh Bình 2 cùng người dân đến hỗ trợ khống chế, chuẩn bị bàn giao đối tượng cho Công an xã Bình Châu. Quá trình khống chế, đối tượng bất ngờ rút dao chống trả rồi tẩu thoát. Vụ việc khiến anh Sơn bị thương ở vùng môi trên, chảy nhiều máu. Anh Nguyễn Văn Nở (SN 1985) và anh Dương Văn Hoàng (SN 1987, cùng ngụ xã Bình Châu) bị đâm gây thương tích nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Chiều ngày 2/3, chúng tôi gặp anh Sơn tại trụ sở Công an xã Bình Châu khi anh vừa xuất viện được vài ngày. Kể lại giây phút xảy ra vụ việc, anh Sơn cho biết, lúc đó vào giờ trưa nên anh về nhà ăn cơm cùng gia đình. Đi ngang qua tiệm vàng trên, anh Sơn, anh Nở và anh Hoàng nghe cự cãi nên đến hỗ trợ. Khi biết có đối tượng nghi bán vàng giả nhằm thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, anh Sơn yêu cầu giữ nguyên hiện trường và liên hệ lực lượng chức năng đến xử lý.

Anh Sơn nói: “Đề phòng đối tượng tháo chạy nên tôi có đè chân đối tượng. Ban đầu hắn tỏ ra rất nghe lời và không có dấu hiệu manh động nên không ai phòng bị. Sau đó hắn bất ngờ tháo chạy và dùng hung khí chống trả”.

Sau khi bị tấn công, anh cũng không biết đã bị thương, đến khi… thấy lạnh ở vùng môi mới biết bị vết thương dài gần đứt lìa. Anh Sơn bị thương nặng, phải khâu 12 mũi. Anh Nở bị vết thương sâu ở vùng hàm cổ dưới bên phải (gần động mạch chủ), kéo dài 15 cm; anh Hoàng bị đa chấn thương ở tay, mặt và vết thương dài ở cẳng chân.

Tuyên dương những cá nhân dũng cảm

Sau hơn 1 tuần điều trị, sức khỏe của 3 nạn nhân cơ bản hồi phục. Anh Sơn trở lại Công an xã Bình Châu tiếp tục công việc.

Tham gia lực lượng công an viên tại địa phương hơn 10 năm, anh Sơn luôn xác định những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi thực hiện nhiệm bảo đảm ANTT. Với anh Sơn, vụ việc này là lần đầu tiên trong quá trình làm nhiệm vụ anh bị thương tích nặng. Dù không mong muốn nhưng đó cũng là kinh nghiệm xương máu để anh cảnh giác với các loại tội phạm trong mọi tình huống. “Lúc bị thương tôi không dám báo gia đình ngay, sợ vợ con lo lắng”, anh Sơn chia sẻ.

Theo Công an xã Bình Châu, anh Sơn là công an viên phụ trách ấp Thanh Bình 2 và là cán bộ công tác nhiều năm tại địa phương. Anh Nở là nhân viên bảo vệ tại chợ Bình Châu, còn anh Hoàng là chủ cửa hàng trang sức buôn bán gần khu vực hiện trường. Sau vụ việc trên, công an xã Bình Châu đã đề xuất Ban Chỉ huy Công an huyện, UBND xã hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, tặng quà thăm hỏi các cá nhân này.

Ngày 24/2, Công an tỉnh đã tặng Giấy khen của Ban Giám đốc Công an tỉnh cho anh Dương Trường Sơn và các anh Nguyễn Văn Nở, Dương Văn Hoàng vì có hành động dũng cảm đấu tranh với tội phạm. Việc làm này của Công an tỉnh nhằm ghi nhận, biểu dương tinh thần tự giác, tích cực, không ngại nguy hiểm của lực lượng công an viên và quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh với tội phạm, giữ gìn ANTT tại địa phương.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN