Cử tri kiến nghỉ xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ

Ngày 7/3, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh số 11 do ông Phạm Thành Chung, Bí thư huyện uỷ Xuyên Mộc, Đại biểu HĐND tỉnh; ông Trần Mạnh Đức, Phó Ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh có buổi tiếp công dân trên địa bàn xã Hoà Hội, huyện Xuyên Mộc.

Tại hội nghị, cử tri xã Hoà Hội, huyện Xuyên Mộc phản ánh về một số tuyến đường dân sinh trên địa bàn thi công chậm, cần sớm hoàn thành.

Cử tri còn kiến nghị việc siết chặt xử lý tội phạm lừa đảo qua mạng cũng như kiểm soát chặt chẽ gói cước mạng di động. Công tác PCCC trong 3 tháng đầu năm cũng chưa được đảm bảo, do đó cử tri đề nghị địa phương cần rà soát kỹ, tránh xảy ra cháy nổ.

Ông Phạm Thành Chung, Bí thư huyện uỷ Xuyên Mộc, Đại biểu HĐND tỉnh và ông Trần Mạnh Đức, Phó Ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh đến dự TXCT tại xã Hoà Hội, huyện Xuyên Mộc

Cử tri Nguyễn Đức Hoàng đề nghị lãnh đạo tỉnh cần quan tâm, xem xét hỗ trợ thêm tiền trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng phụ trách quản lý tại thôn ấp. Cử tri Nguyễn Văn Phước (ngụ ấp 1) cho rằng cần xử lý nghiêm tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ và hành lang an toàn lưới điện. Các cơ quan ban ngành cần kiểm tra thường xuyên để tránh xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại buổi TXCT, ông Phạm Thành Chung đại diện tổ Đại biểu tiếp thu ý kiến của các cử tri; đồng thời yêu cầu lãnh đạo xã tăng cường nắm bắt khó khăn của người dân để kịp thời hỗ trợ.

Bên cạnh đó, trong 3 tháng đầu năm đã xảy ra vài vụ cháy nổ trên địa bàn cũng như tình trạng trộm cắp; do đó địa phương cần phối hợp cùng các đơn vị liên quan sớm xử lý, tránh tạo điểm đen mất an toàn.

Tin, ảnh: Trần Tiến