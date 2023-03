Bảng tuần hoàn từ trái tim

“Để khởi nghiệp với các DN tạo tác động xã hội, “điều kiện cần” là một tấm lòng đủ rộng và một quyết tâm đủ lớn; “điều kiện đủ” là dám bắt đầu, dám bước những bước đầu tiên trên con đường đôi khi không có ai đi cùng hoặc có rất ít người nhưng đã bỏ cuộc. Tôi luôn tâm niệm “Think big, do small”. Think big là nghĩ lớn, có tầm nhìn và biết thực sự mình muốn đóng góp gì cho cộng đồng, đích đến cuối cùng mình muốn hướng tới là gì. Do small là hãy đi từng bước, thậm chí là những bước rất nhỏ, nhưng vững chãi. Điều quan trọng là sự bền bỉ và kiên trì. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy luôn hướng tới mục tiêu, giữ sức bền và đi từng bước nhỏ. Với sự kiên trì, bền bỉ, tôi tin rằng bạn sẽ tới được nơi các bạn cần tới”. (Cô Lê Thị Hồng Nhung)