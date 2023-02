Việc làm nhỏ, mang ý nghĩa lớn

Thực hiện lời Bác Hồ dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, đội viên thiếu nhi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tích cực tham gia có hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ” do Hội đồng Đội Trung ương phát động.

Nhiều món quà ý nghĩa tặng bạn bè của HS tại ngày hội phiên chợ “Kế hoạch nhỏ” năm 2023.

San sẻ yêu thương với bạn bè

Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp Thành Đoàn Bà Rịa vừa tổ chức ngày hội “Phiên chợ kế hoạch nhỏ” năm 2023 tại Công viên Kỹ năng Thanh niên (TP. Bà Rịa). 37 gian hàng được chia thành các khu vực gồm: trò chơi dân gian, chợ phiên 0 đồng, chợ kế hoạch nhỏ với các hoạt động trao đổi đồ chơi, đồ dùng học tập; giới thiệu và bày bán những món ăn truyền thống, món ăn dân gian; bày bán các sản phẩm lưu niệm handmade của Liên Đội các trường.

Phiên chợ thu hút hơn 800 HS, GV, phụ huynh các trường TH, THCS trên địa bàn TP. Bà Rịa. Toàn bộ số tiền thu được từ phiên chợ, ban tổ chức dùng để trao tặng một công trình măng non là khu vui chơi trị giá 30 triệu đồng cho các em HS Trường TH Long Hương.

Tranh thủ đi sớm, mang theo sách vở, dụng cụ học tập, búp bê, gấu bông... đến phiên chợ để đổi lấy những món đồ chơi từ bạn mình, em Phạm Bảo Quỳnh Như, HS Trường THCS Tân Hưng chia sẻ: “Những món đồ cũ với em nhưng mới với bạn. Em mang đến đổi với mong muốn những món quà em nhận sẽ trở thành vật lưu niệm, kỷ niệm về một việc làm có ý nghĩa”.

Tại Trường TH Song Ngữ (TP. Vũng Tàu), từ năm 2009 đến nay, Liên Đội trường duy trì chương trình kế hoạch nhỏ “Áo trắng - Tập trắng cùng bạn đến trường”. Theo đó, “Tập trắng tặng bạn” do chính các em HS cùng nhau đóng góp, “Áo trắng” trích từ quỹ do phụ huynh HS hỗ trợ. Cùng với nguồn tiết kiệm từ mô hình nuôi heo đất của các em HS, trước khi bắt đầu năm học mới, nhà trường phối hợp ban giám hiệu các trường trên địa bàn thành phố rà soát chọn HS có hoàn cảnh khó khăn để tặng đồng phục, tập vở, học bổng tiếp bước các em đến trường. Mỗi năm, chương trình trao tặng hơn 30 triệu đồng tiền may đồng phục và hơn 1.800 cuốn tập trắng cho HS có hoàn cảnh khó khăn.

Cần những việc làm thiết thực hơn

Theo phát động của Hội đồng Đội Trung ương, phong trào “Kế hoạch nhỏ” được triển khai thực hiện từ nhiều năm nay ở các Liên Đội trường TH và THCS trên địa bàn tỉnh. Với sự sáng tạo để phù hợp với điều kiện của HS, phong trào được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức ở hơn 230 liên đội, thu hút hơn 80 ngàn đội viên tham gia.

Cô Cao Thị Oanh, GV Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Công Trứ, huyện Long Điền cho biết, mặc dù là “Kế hoạch nhỏ” nhưng mang trong đó là những ý nghĩa lớn, giúp các em thiếu nhi hình thành lối sống đẹp, ý thức bảo vệ môi trường, tình yêu lao động và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẻ chia, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Từ phong trào kế hoạch nhỏ, mỗi năm, nhà trường thu về 2-3 triệu đồng để làm quỹ tặng quà, học bổng, dụng cụ học tập… cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn.

Tinh thần “Tương thân - Tương ái” của thiếu nhi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn được sẻ chia đến các em HS khó khăn ở mọi miền Tổ quốc. Đơn cử, cuối tháng 10/2022, từ nguồn kinh phí thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” và nguồn vận động nhà hảo tâm, DN, Tỉnh Đoàn đã trao tặng 1.250 áo ấm và một công trình thiếu nhi trị giá hơn 100 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cao Bằng.

Trong năm 2022, từ phong trào “Kế hoạch nhỏ”, cấp tỉnh đến liên đội cấp trường đã trao hơn 500 phần quà Tết, 600 suất học bổng cùng dụng cụ học tập cho HS có hoàn cảnh khó khăn; tổng chi phí hơn 500 triệu đồng. Vừa qua, trong phong trào “Kế hoạch nhỏ” phát động đợt 1 của năm 2023, toàn tỉnh thu được số tiền hơn 400 triệu đồng.

“Mong rằng việc triển khai “Kế hoạch nhỏ” sẽ nhận được thêm những sáng kiến từ chính các đội viên. Các em sẽ hiến kế, suy nghĩ cách thức tiết kiệm, biết rõ địa chỉ, trường hợp, phần việc của mình để thực hiện những công trình thiết thực hơn. Từ đó, xây dựng tình yêu thương đồng đội, đồng bào trong tâm hồn trẻ thơ”, chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MAI NGỌC