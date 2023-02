Khen thưởng 3 cá nhân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm

Ngày 24/2, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tổ chức trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc).

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trao Giấy khen cho 3 cá nhân.

3 cá nhân được khen thưởng gồm các ông: Dương Trường Sơn (SN 1985, công an viên phụ trách ấp Thanh Bình 2, xã Bình Châu), Nguyễn Văn Nở (SN 1985, trú tại ấp Bình Tiến, xã Bình Châu) và Dương Văn Hoàng (SN 1987, trú tại ấp Thanh Bình 2, xã Bình Châu).

Các cá nhân trên là những người tích cực tham gia khống chế đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 15/2, tại tiệm vàng Kim Quang (xã Bình Châu). Trong quá trình khống chế đối tượng, 3 cá nhân trên đã bị đối tượng dùng dao chống trả, gây thương tích phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Để biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Giấy khen cho 3 cá nhân trên.

Trước đó, lãnh đạo Công an huyện Xuyên Mộc cũng đã đến Bệnh viện Bà Rịa thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho 3 cá nhân trên.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN