Hướng dẫn lái xe an toàn cho học sinh

Ngày 19/2, Công ty TNHH Honda Nghĩa 4 phối hợp UBND TT.Long Điền và Trường THPT Trần Văn Quan (huyện Long Điền) tổ chức chương trình tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và hướng dẫn lái xe an toàn cho 90 HS.

Kỹ thuật viên Công ty TNHH Honda Nghĩa 4 hướng dẫn tư thế ngồi lái xe an toàn và đội mũ bảo hiểm đúng cách cho học sinh.

Tại chương trình, cán bộ Công an TT.Long Điền đã thông tin đến các em về một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở lứa tuổi HS, phân tích các nguyên nhân dẫn đến tai nạn; phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường bộ và xây dựng văn hóa giao thông. Bên cạnh đó, các em cũng được hướng dẫn tư thế ngồi xe an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng cách, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người đi xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy dưới 50cm3.

Dịp này, Công ty TNHH Honda Nghĩa 4 tổ chức thay nhớt miễn phí cho 300 khách hàng có xe máy thuộc hãng xe Honda.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUYỀN