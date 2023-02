Chi bảo hiểm thất nghiệp hơn 27,9 tỷ đồng

Tin từ BHXH tỉnh cho biết, số người giải quyết hưởng mới BHTN (bảo hiểm thất nghiệp) trong tháng 1 năm 2023 là 428 người. Số tiền chi giải quyết chế độ BHTN hơn 27,9 tỷ đồng.

So với tháng 1 năm 2022, số người giải quyết hưởng mới BHTN giảm 587 người. Tuy nhiên, số tiền chi BHTN tăng gần 7 tỷ đồng (tăng 33,2%). Nguyên nhân chủ yếu do tháng 1 năm 2023 có 6.536 người hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng, nhiều hơn 1.012 người so với tháng 1 năm 2022.

Cũng trong tháng 1 vừa qua, cơ quan BHXH quản lý, chi trả 38.932 người hưởng các chế độ hàng tháng (trong đó có 32.396 người hưởng các chế độ BHXH và 6.536 người hưởng trợ cấp thất nghiệp), tổng số tiền hưởng 209,79 tỷ đồng.

QUANG LÊ