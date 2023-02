Cảnh giác với viêm phổi người lớn

Biện pháp tự nhiên giúp giảm ho do cảm lạnh Ho do cảm lạnh là tình trạng ho kèm theo hắt hơi liên tục. Ho thường nhiều hơn vào ban đêm và khi thời tiết ấm lên thì biểu hiện cũng giảm dần. Đối với người bị ho do cảm lạnh thì vấn đề chăm sóc toàn diện kết hợp việc áp dụng một số biện pháp giảm ho tại nhà để nâng cao sức đề kháng và giảm ho là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, với các trường hợp ho kéo dài hoặc tái phát, ho có máu hoặc chất nhầy màu vàng xanh, sốt, đau đầu, thở khò khè hoặc có tiếng rít thì cần được thăm khám tại cơ sở y tế. Các biện pháp giảm ho tại nhà Mật ong: Mật ong chứa chủ yếu là đường, cũng như hỗn hợp các axit amin, vitamin, khoáng chất, sắt, kẽm và chất chống oxy hóa. Ngoài việc sử dụng như một chất làm ngọt tự nhiên, mật ong được sử dụng như một chất chống viêm, chống oxy hóa, kháng khuẩn và thường được sử dụng để chữa ho. Trong một đánh giá về các nghiên cứu vào năm 2021, các nhà nghiên cứu tại Anh đã xem xét tác dụng của mật ong trong việc điều trị ho do các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên và phát hiện ra rằng mật ong vượt trội hơn so với cách chăm sóc thông thường, cả trong việc giảm ho và giúp ngăn ngừa nhu cầu dùng kháng sinh. Cách sử dụng: Có thể dùng mật ong hấp lá hẹ, chanh ngâm mật ong, quất hấp mật ong hoặc thêm mật ong vào đồ uống nóng hay dùng trực tiếp đều có hiệu quả đối với ho. Tuy nhiên, cần tránh dùng mật ong cho trẻ nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Gừng: Gừng chứa các hợp chất hoạt tính sinh học có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn, có có thể làm giảm ho khan hoặc hen suyễn. Cách sử dụng: Bạn có thể thêm gừng vào các món ăn, pha trà gừng hoặc chế biến các loại nước gừng như nước gừng - sả, gừng - chanh, gừng - mật ong... Sử dụng đồ uống nóng: Một nghiên cứu từ năm 2008 của các nhà khoa học Anh cho thấy rằng, uống nước ấm có thể làm giảm ho, sổ mũi và hắt hơi. Ngoài ra, đồ uống nóng còn có tác dụng làm giảm bớt nhiều triệu chứng hơn, bao gồm đau họng, ớn lạnh và mệt mỏi. Triệu chứng thường thuyên giảm ngay lập tức và duy trì trong một thời gian dài sau khi uống xong đồ uống nóng. Đồ uống nóng có thể bao gồm trà thảo mộc, nước ấm, nước ép trái cây ấm... Bổ sung men vi sinh: Men vi sinh (pribiotic) không trực tiếp làm giảm ho, nhưng chúng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch bằng cách cân bằng vi khuẩn trong ruột. Một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh có thể giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng có thể gây ho. Một phân tích tổng hợp khác được công bố vào năm 2016 tại Mỹ cho thấy rằng, việc bổ sung men vi sinh giúp giảm số lần trẻ bị nhiễm trùng đường hô hấp, điều này có thể gián tiếp làm giảm ho. Một số loại thực phẩm giàu men vi sinh tự nhiên, bao gồm: Súp miso, sữa chua, kim chi, dưa cải bắp... Ngoài các biện pháp trên, xông hơi hay súc miệng nước muối... cũng giúp làm giảm ho do làm loãng chất nhầy và sát khuẩn. Cách phòng ngừa Không phải lúc nào cũng có thể tránh bị cảm lạnh hoặc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác có thể dẫn đến ho, nhưng bạn nên thực hiện những lời khuyên sau đây để làm giảm nguy cơ: Tránh tiếp xúc với những người bị bệnh. Rửa tay thường xuyên. Cung cấp đủ nước cho cơ thể. Giảm căng thẳng. Ngủ đủ giấc. Dùng thực phẩm bổ sung tăng cường miễn dịch như kẽm, vitamin C và men vi sinh… Tránh uống rượu. NGỌC CHÂU