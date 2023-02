BSCKII Nguyễn Viết Giáp - Cống hiến xuất sắc về phòng chống mù lòa

30 năm gắn bó với ngành y tế tỉnh BR-VT, Bác sĩ CKII Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu đã có những đóng góp to lớn cho công tác phòng chống mù loà và chăm sóc mắt cộng đồng, không chỉ ở Bà Rịa – Vũng Tàu mà trên phạm vi cả nước. Bác sĩ còn là người gầy dựng, phát triển Bệnh viện chuyên khoa Mắt đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp (ngồi bên phải) và các đồng nghiệp trước giờ thực hiện một phẫu thuật mắt cho bệnh nhân

Với những đóng góp ấy, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Thầy thuốc Ưu Tú năm 2010; Thầy thuốc nhân dân năm 2020; Huân chương lao động hạng Nhì năm 2021…

Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp vừa được chọn là người nhận Giải thưởng cống hiến xuất sắc về phòng chống mù lòa châu Á-Thái Bình Dương năm 2023 (The 2023 APAO Outstanding Service in Prevention of Blindness Award). Lễ trao giải sẽ được tổ chức ngày 25/2/2023, tại Kuala Lumpur.

MINH THIÊN - NHẬT LINH - NHẬT VINH