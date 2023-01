Đó là chủ đề của chương trình do Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tổ chức tối 30/12 nhằm chung tay giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn biên giới biển nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh trao quà cho các em học sinh trong chương trình "Nâng bước em đến trường" của Đồn Biên phòng Phước Tỉnh.

Tại chương trình, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã trao tặng 100 suất quà (trị giá 800 ngàn đồng/suất), gồm nhu yếu phẩm trị giá 300 ngàn đồng và 500 ngàn đồng tiền mặt cho hộ nghèo, hộ bị thiệt hại nằng nề do thiên tai, dịch bệnh, trẻ em có cha hoặc mẹ mất do COVID-19, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn biên giới biển. Chi phí tặng quà do các cá nhân, DN trên địa bàn tỉnh tài trợ.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Phước Tỉnh trao thư cảm ơn cho các cá nhân, DN tài trợ.

"Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” là chương trình được Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tổ chức hằng năm nhằm chia sẻ, giúp đỡ những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân có Tết Nguyên đán đầm ấm, đầy đủ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh trao quà cho hộ nghèo.

Tin, ảnh: MINH NHÂN