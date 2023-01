Thăm, chúc Tết doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội

Ngày 12/1, Đoàn của UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc tết các DN có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết 12 DN gồm: Tập đoàn SCG - Thái Lan, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công ty OSC Việt Nam, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh, Công ty TNHH MTV Lan Anh, Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3, Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC và Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ.

Tại các nơi đến thăm, ông Nguyễn Kế Toại trân trọng sự cảm ơn đóng góp của các DN đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đặc biệt là sự đồng hành, chung tay cùng UBMTTQ trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chúc lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên các DN đón Tết vui vẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và chúc các DN đạt nhiều thắng lợi mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng DN ngày càng phát triển bền vững.

*Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các tổ chức tôn giáo trên địa bàn TX. Phú Mỹ gồm: Chùa Vạn Thiện, Chùa Thiền Tôn Phật Quang, Chánh Giác.

Tại những nơi đến thăm, Thượng tá Nguyễn Thành Trung gửi lời chúc đến các vị chức sắc và đồng bào tôn giáo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ấm áp, an lành. Đồng thời, mong muốn các vị chức sắc tiếp tục vận động đồng bào tôn giáo tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

NHUNG NHÂN