Quà Xuân đến với mọi nhà

Ngày 10/1, Sở LĐTBXH tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho 81 trẻ em đang được nuôi dưỡng tại 8 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, gồm: Tịnh xá Ngọc Tuyền, Tịnh xá Ngọc Hòa, Chùa Viên Quang, Chùa Niết Bàn, Tu viện Minh Đạo, Chùa Kim Hải, Chùa Hương Tuệ và Trúc Lâm Bảo Sơn. Mỗi em được nhận 1 phần quà trị giá 400 ngàn đồng. Kinh phí của chương trình này được trích từ nguồn Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Bà Bùi Thị Sen, Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Đức trao bảng tượng trưng và kinh phí hỗ trợ cho các trẻ mồ côi.

.Thực hiện chương trình “Triệu phần quà-san sẻ yêu thương”, trong 3 ngày 10, 11 và 12/1, Hội LHPN tỉnh tổ chức tặng 250 phần quà Tết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, đơn thân, phụ nữ dân tộc thiểu số tại các địa phương trên toàn tỉnh. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

.Ngày 10/1, Hội phụ nữ Công an tỉnh tặng 23 phần quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt; trao 29 phần quà Tết cho con cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em mồ côi do các Hội Phụ nữ trong Công an tỉnh nhận đỡ đầu. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Tổng kinh phí quà tặng 40 triệu đồng do hội viên và nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ.

.Ngày 10/1, Hội LHPN huyện Châu Đức vận động các DN, nhà hảo tâm tổ chức lễ nhận đỡ đầu, trao bảng tượng trưng và kinh phí cho 70 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Các em được nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ từ 3-5 triệu đồng/em/năm. Dịp này, Hội LHPN huyện vận động các Mẹ đỡ đầu, công ty, DN trao tặng 166 phần quà Tết cho các trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn-2 triệu đồng. Tổng chi phí quà tặng gần 100 triệu đồng.

Cùng ngày, Hội LHPN huyện Châu Đức thăm, tặng quà cho 12 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng do Chi bộ 4 và Chi bộ 5 Đảng bộ Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC tài trợ. Tổng trị giá quà tặng 17,5 triệu đồng.

Ông Trần Quốc Khang, Giám đốc Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Bà Rịa tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phước Trung (TP.Bà Rịa).

.Ngày 10/1, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh trao 40 phần quà Xuân, học bổng cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm: bánh, kẹo, mứt Tết và 500 ngàn đồng tiền mặt. Tổng kinh phí 40 triệu đồng do Công ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT chi nhánh Bà Rịa và Quỹ học bổng Cô Sáu cùng các đơn vị khác hỗ trợ.

Dịp này, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh cũng trao 7 phần quà Tết cho các giáo viên Tổng phụ trách Đội có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trên toàn tỉnh. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn còn phối hợp với Huyện Đoàn Châu Đức bàn giao công trình “Sửa chữa nhà cho Đội viên có hoàn cảnh khó khăn năm 2023” tại ấp Liên Hiệp (xã Xà Bang). Công trình được sửa chữa là ngôi nhà cấp 4 của Đội viên Bùi Tấn Đạt (HS lớp 8 Trường THCS Trần Đại Nghĩa), tổng trị giá 40 triệu đồng do Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam tài trợ.

.Ngày 10/1, Huyện Đoàn Châu Đức trao 10 suất học bổng cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng do Huyện Đoàn vận động Ngân hàng Công thương Chi nhánh huyện Châu Đức (Vietin Bank) tài trợ.

.Thực hiện các hoạt động trong chương trình Xuân tình nguyện năm 2023, ngày 10/1, Cụm thi đua số 4 khối thanh niên công nhân phối hợp với Huyện Đoàn Đất Đỏ tổ chức trao tặng 50 phần quà Tết cho các gia đình nghèo, khó khăn trên địa bàn TT.Phước Hải và Láng Dài (huyện Đất Đỏ).

Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm: gạo, nhu yếu phẩm và 250 ngàn đồng tiền mặt. Tổng kinh phí quà tặng là 25 triệu đồng vận động các cơ sở đoàn trực thuộc Cụm thi đua số 4 khối thanh niên công nhân đóng góp.

.Ngày 10/1, Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Bà Rịa tổ chức chương trình “Ấm tình mùa Xuân” tại phường Phước Trung (TP.Bà Rịa) và Trường THCS Phạm Hữu Chí (xã An Ngãi, huyện Long Điền).

Trong chương trình, lãnh đạo Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Bà Rịa đã trao tặng 50 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phước Trung; 50 suất quà cho các em học sinh khó khăn của Trường THCS Phạm Hữu Chí. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm: tiền mặt và các loại nhu yếu phẩm. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 50 triệu đồng.

Được biết, đây là lần thứ 20 chương trình “Ấm tình mùa Xuân” được Sacombank tổ chức tại 51 tỉnh, thành phố trên cả nước với kinh phí 7,8 tỷ đồng. Sau 20 năm tổ chức, Sacombank đã dành hơn 85,3 tỷ đồng chung tay cùng với các tổ chức trong xã hội chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần và mang niềm vui khi Tết đến, Xuân về cho các hoàn cảnh còn thiếu may mắn trong cuộc sống.

.Ngày 10/1, UBND xã Láng Lớn (huyện Châu Đức) phối hợp với Đoàn xã Láng Lớn cùng các DN, nhà hảo tâm tổ chức Gian hàng 0 đồng năm 2023 “San sẻ yêu thương cùng bà con xã Láng Lớn”.

Tại gian hàng, 130 hộ nghèo, khó khăn đã được phát phiếu trị giá 600 ngàn đồng/phiếu để nhận quà tại 16 gian hàng, gồm: quần áo, gạo, dầu ăn, nước mắm, đường, bột ngọt, bánh, kẹo, mứt Tết… Tổng chi phí thực hiện gian hàng 90 triệu đồng, do các cá nhân, DN trên địa bàn huyện hỗ trợ.

UBND xã Láng Lớn còn vận động trao quà cho 588 đối tượng nghèo, khó khăn, neo đơn, trẻ em mồ côi và lao động thất nghiệp trên địa bàn đón Tết ý nghĩa, đầm ấm. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

