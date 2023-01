Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc thọ các cụ 100 tuổi tại TP. Vũng Tàu

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, sáng 6/1, Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh đoàn, đại diện Sở LĐTBXH, Ban Dân tộc tỉnh và bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu đã đến thăm, chúc thọ và chúc Tết các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn TP. Vũng Tàu, gồm các cụ: Phạm Nga (trú tại đường Phan Bội Châu, phường 2), Lâm Văn An (trú tại đường Nguyễn An Ninh, phường 7).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và địa phương, ông Mai Ngọc Thuận và bà Lê Thị Thanh Bình chúc thọ, chúc Tết cụ Phạm Nga.

Đoàn do ông Mai Ngọc Thuận làm Trưởng đoàn chúc thọ và chúc Tết cụ Lâm Văn An.

Đoàn đã trao quà, gồm: Thư chúc thọ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, khánh vàng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, vải lụa và 2,5 triệu đồng tiền mặt cho các cụ.

Ông Mai Ngọc Thuận chúc sức khỏe cụ Phạm Nga cùng gia đình.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Mai Ngọc Thuận ân cần hỏi thăm hỏi, chúc các cụ luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, tiếp tục động viên con cháu, vun đắp gia đình, giữ vững truyền thống văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

KHÁNH CHI