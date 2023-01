Hỗ trợ Tết cho người nghèo, trẻ mồ côi

Ngày 14/1, Công an huyện Đất Đỏ cho biết, thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do Trung ương Hội LHPNVN phát động, Hội Phụ nữ phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà cháu Thiềm Thanh Toàn (SN 2018, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) mồ côi cha, với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/quý.

Hội Phụ nữ phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà cháu Thiềm Thanh Toàn

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát, chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện cho các em vui xuân, đón Tết, giúp các em có thêm điểm tựa trong hành trình đi tới tương lai.

* Đoàn cơ sở Công an huyện Châu Đức phối hợp với UBND xã Cù Bị, xã Quảng Thành tổ chức chương trình “Tết ấm xuân vui” trao quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho 200 hộ khó khăn và người lao động thất nghiệp trên địa bàn 2 xã.

Đại diện Công an huyện Châu Đức trao quà cho các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn xã Cù Bị.

Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng, gồm: gạo, dầu ăn, đường, bột ngọt... Tổng giá trị quà tặng 60 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ hoạt động của Đoàn cơ sở Công an huyện Châu Đức và vận động các nhà hảo tâm, DN đóng góp hỗ trợ.

* UBND xã An Ngãi (huyện Long Điền) phối hợp với Hội Thiện nguyện tổ chức trao 77 phần quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Ngãi.

Thiếu tướng Lê Minh Quang, nguyên Phó Tham mưu trưởng QK7 (Trưởng Hội Thiện nguyện) trao quà Tết cho người nghèo xã An Ngãi.

Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm, bánh kẹo và 300 ngàn đồng tiền mặt. Kinh phí thực hiện hơn gần 54 triệu đồng, do các thành viên trong Hội Thiện nguyện đóng góp hỗ trợ.

NHÓM PV THỜI SỰ