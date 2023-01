Hàng ngàn người bên nhau hạnh phúc đếm ngược chào năm mới

Tối 31/12/2022 và rạng sáng 1/1/2023, tại Công viên Cột cờ Bãi Sau, UBND TP.Vũng Tàu phối hợp tổ chức chương trình “Chào đón năm mới 2023-Runway to New Year 2023”. Người dân và du khách TP.Vũng Tàu đã “cháy hết mình” với đêm âm nhạc hội EDM sôi động, nhiều màu sắc chào đón năm mới 2023.

Đại tiệc sôi động, hoành tráng

Trong không khí hân hoan, háo hức chào năm mới, khán giả như được đánh thức mọi giác quan với những màn trình diễn hoành tráng trên sân khấu được dàn dựng công phu kết hợp với hệ thống âm thanh, ánh sáng và giọng ca, DJ từ những ngôi sao nổi tiếng.

Đêm nhạc chào năm mới sôi động với các ca sĩ, DJ liên tục khuấy động sân khấu.

20 giờ 30, chương trình mở màn khiến khán giả không khỏi trầm trồ, mãn nhãn khi thưởng thức tiết mục múa hoành tráng với sự kết hợp giữa các vũ công biểu diễn trên đường băng dọc trên sân khấu và vũ công biểu diễn trên không.

Liên tục chương trình, các ca sĩ đã khuấy động sân khấu trong sự hò reo, phấn khích của khán giả. Khi các ca sĩ được yêu thích như Lou Hoàng, Gducky xuất hiện, đã khuấy động sân khấu và tạo nên sự phấn khích cho khán giả, với nhiều bản hit, như: Yêu em dại khờ, Đếm ngày xa em...Tiết mục gây thêm ấn tượng cho khách khi ca sĩ Lou Hoàng và ca sĩ Kay Trần biểu diễn các bài hát cùng với catwalk giới thiệu bộ thời trang trong bộ sưu tập thời trang “Chill Inside Out” của nhà thiết kế Võ Công Khanh.

Hàng ngàn người tham gia đêm nhạc ở Công viên Cột Cờ Bãi Sau.

Tiếp đó, âm nhạc EDM của DJ Trang Moon vang lên, kết hợp với các vũ công mang không khí lễ hội sôi động. Trên sân khấu, hiệu ứng đèn led lấp loáng khiến cả một không gian rộng lớn bừng sáng. Đúng 23 giờ, một trong những ca sĩ được mong chờ nhất tại nhạc hội, Bích Phương xuất hiện và đốt cháy sân khấu với các ca khúc đã làm nên tên tuổi trong thời gian qua như Mình yêu nhau đi, Gửi anh xa nhớ...

Hân hoan đón năm mới

Hòa cùng lời ca, âm nhạc, người dân và du khách đã sống trọn khoảnh khắc sôi động, vui tươi và đầy ấn tượng đêm cuối năm 2022. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Lan Phương (đường Chí Linh 25, Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10) đưa con gái đến vui chơi, chào đón năm mới với sự kiện “Chào đón năm mới 2023-Runway to New Year 2023”. Cả gia đình tay trong tay chen giữa biển người ở góc đường Hoàng Hoa Thám, hướng mắt về sân khấu chính, nhún nhảy, lắc lư cùng điệu nhạc.

“Chương trình hoành tráng quá! Tôi được sống trong không khí thật sôi động và đáng nhớ để chào đón năm mới 2023. Chúc mọi người luôn bình an, hạnh phúc và tràn đầy may mắn”, chị Lan Phương hào hứng nói.

Mọi người được sống trong khoảnh khắc vui vẻ, hân hoan với đêm nhạc ấn tượng.

Đến 23 giờ 59 phút, mọi người cùng nhau đếm ngược những giây phút cuối cùng của năm cũ. Đúng 0 giờ ngày 1/1/2023, sân khấu bùng nổ với kháo sáng, pháo hoa tầm thấp trên bầu trời chào đón khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới. Trên sân khấu, ca khúc Happy New Year vang lên, mọi người hạnh phúc bên nhau, trao nhau những cái ôm thật chặt, những lời “chúc mừng năm mới”, hân hoan đón năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc.

Màn pháo hoa nổ bung trời chào năm mới 2023.

Công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân và du khách tham gia sự kiện được TP.Vũng Tàu thực hiện chu đáo. Từ 17 giờ 30 ngày 31/12/2022, TP.Vũng Tàu cấm các phương tiện lưu thông tại toàn bộ mặt đường Thùy Vân (đoạn từ đường Phan Văn Trị đến Phan Chu Trinh) và toàn bộ mặt đường Hoàng Hoa Thám (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến Thùy Vân) để tổ chức chương trình “Chào đón năm mới 2023 - Runway to New Year 2023”.

Bên cạnh đó, TP.Vũng Tàu còn bố trí lực lượng công an túc trực quanh khu vực Bãi Sau và trên các tuyến đường chính ở trung tâm thành phố. Rất đông lực lượng cảnh sát giao thông được huy động làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông để bảo đảm lưu thông, tránh gây ùn tắc các tuyến đường phố.

Bài, ảnh: CẨM NHUNG - MINH THANH - QUANG VINH