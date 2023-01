Du khách đến bãi tắm Hồ Tràm tăng đột biến trong ngày Mùng 3 Tết

* BQLCKDL huyện Xuyên Mộc trao trả tài sản bị đánh rơi cho du khách

Mùng 3 Tết Nguyên đán Quý mão 2023 (tức ngày 24/1), khu du lịch biển Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) đón lượng khách tăng đột biến.

Chỉ tính riêng trong ngày Mùng 3 Tết, các khu du lịch huyện Xuyên Mộc đón hơn 33.000 lượt khách đến vui chơi giải trí

Theo ghi nhận của PV, từ sáng cùng ngày, lượng khách đi ô tô từ TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và khách trong tỉnh đến vui chơi, ăn uống tại khu du lịch biển Hồ Tràm tăng cao. Các hàng quán và lực lượng chức năng phải thực hiện hết công suất để đáp ứng nhu cầu vui chơi của du khách.

Đến trưa, các bãi xe ô tô, xe máy hầu hết đã kín chỗ. Nhân viên bãi xe phải liên tục điều phối lượng xe ra vào bãi tắm nhằm đảm bảo giao thông. Lực lượng Công an xã Phước Thuận, Ban quản lý KDL Hồ Tràm cũng túc trực, không để bị động khi xảy ra sự cố. Các hàng quán, điểm mua hải sản cũng luôn đông đúc khách đến mua hàng.

Tổng doanh thu du lịch ngày Mùng 3 Tết tại các khu du lịch huyện Xuyên Mộc đạt hơn 21 tỉ đồng

Để đảm bảo an toàn trong quá trình vui chơi, BLQ còn thường xuyên phát loa thông báo các xe ô tô không đậu đỗ đúng nơi quy định làm ùn tắc giao thông. Đồng thời cũng nhắc nhở người dân không tắm xa bờ, không tắm khu vực cắm cờ đen và không tắm biển khi sử dụng bia rượu.

Du khách đến KDL Hồ Tràm thưởng thức những món ăn hải sản ngày đầu năm

Trao đổi với PV, ông Đào Xuân Hiển, Phó Giám đốc BQL các khu du lịch huyện Xuyên Mộc cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, đơn vị đã yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm...

Chỉ tính riêng trong ngày mùng 3 Tết, các khu du lịch huyện Xuyên Mộc đón hơn 33.000 lượt khách đến vui chơi giải trí, trong đó có hơn 4.000 lượt khách lưu trú; doanh thu du lịch đạt hơn 21 tỉ đồng.

Trong ngày Mùng 2 Tết, lực lượng cứu hộ cũng kịp thời hỗ trợ 2 trường hợp đuối nước tại bãi biển Bông Trang.

Khu vực bán hải sản luôn đông đúc du khách đến mua hàng

Ông Hiển nói thêm: “Đơn vị túc trực từ sáng đến 21 giờ để đảm bảo an toàn cho du khách đến vui chơi. Ngoài ra chúng tôi còn phối hợp với Công an xã Phước Thuận, Đồn Biên phòng điều tiết hướng dẫn phân luồng xe, ngăn chặn bán hàng rong, đảm bảo an ninh tại khu vực tuyến phố đi bộ Hồ Tràm, Bãi tắm công cộng Hồ Tràm. Một số hồ kinh doanh hải sản vi phạm cũng bị lập biên bản”.

Tin, ảnh: TRẦN TIẾN

* Trưa 24/1 (Mùng 3 Tết), Ban quản lý các Khu du lịch (BQLCKDL) huyện Xuyên Mộc thông tin, đã làm thủ tục trao trả tài sản bị đánh rơi cho du khách.

Ông Lê Đình Hưng, Tổ trưởng tổ nghiệp vụ (Ban quản lý các Khu du lịch) bàn giao tài sản bị đánh rơi lại cho du khách Lê Thanh Quân (tỉnh Bình Dương).

Theo đó, ví đánh rơi bên trong gồm: 2 thẻ CCCD mang tên Lê Thanh Quân và Lê Thanh Quế, 1 Giấy phép lái xe, 2 Giấy đăng ký xe mô tô và tiền mặt gần 2 triệu đồng đã được BQLCKDL huyện Xuyên Mộc trao trả lại cho ông Lê Thanh Quân, trú tại KP 1A, phường An Phú, TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương).

Tại văn phòng BQLCKD huyện, ông Quân rất vui và gửi lời cảm ơn cán bộ, nhân viên Ban quản lý các Khu du lịch huyện Xuyên Mộc. Việc làm trên đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách khi đến tham quan, tắm biển tại huyện Xuyên Mộc - một điểm đến an toàn, thân thiện.

ĐINH HÙNG