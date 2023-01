Chăm lo Tết cho người dân, công nhân khó khăn

Sáng 7/1, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức chương trình trao tặng quà của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 thị trấn Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ). Ảnh: ĐÔNG HIẾU

● Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Xuyên Mộc đã tặng quà cho 105 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Thuận. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm quà và tiền mặt.

● Tại huyện Long Điền, ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã dự và trao quà cho người nghèo, khó khăn.

Theo đó, dịp này, huyện Long Điền đã trao tổng cộng 780 suất quà. Trong đó, 30 suất của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (trị giá 1,2 triệu đồng/suất, gồm vật phẩm trị giá 200 ngàn đồng và 1 triệu đồng tiền mặt); 300 suất quà được vận động thông qua giải Golf “Vì an sinh xã hội” tỉnh và 450 suất quà từ Quỹ vận động phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (trị giá 1 triệu đồng, gồm phần quà trị giá 200 ngàn đồng và 800 ngàn đồng tiền mặt).

● Tại huyện Châu Đức, ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức và đại diện nhà tài trợ đã trao 111 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các hộ nghèo, hộ khó khăn.

● Tại huyện Đất Đỏ, ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện và nhà tài trợ đã trao 183 suất quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 (trị giá 1 triệu đồng/suất). Đoàn cũng đã đi thăm, tặng quà cho 2 cán bộ làm công tác Mặt trận trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

ĐVTN phát hàng cho người dân tại phiên chợ 0 đồng “Xuân yêu thương”. Ảnh: HUYỀN TRANG

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, toàn tỉnh đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm được hơn 11 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” để thực hiện công tác chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn vận động này, đã trích tặng hơn 6.500 suất quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

● Tối 7/1, LĐLĐ tỉnh tổ chức Chương trình “Chợ Tết công đoàn” và “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Chương trình “Chợ Tết công đoàn” có gần 60 gian hàng, với nhiều mức giá ưu đãi dành cho ĐV, NLĐ khi mua sắm các mặt hàng thiết yếu. Riêng “Gian hàng 0 đồng” của LĐLĐ tỉnh tặng 1.000 phần quà cho ĐV, NLĐ (200 ngàn đồng/phần) để đổi quà miễn phí. NLĐ còn được tham gia các trò chơi, ăn uống miễn phí từ các gian hàng do công đoàn các cấp, công đoàn ngành phục vụ.

Bên cạnh đó, trong chương trình “Tết sum vầy- Xuân gắn kết”, LĐLĐ tỉnh tặng 60 phần quà cho các ĐV, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (1,2 triệu đồng/phần); tặng 12 vé xe và quà cho NLĐ về quê đón Tết; tổ chức bốc thăm trúng thưởng với tổng giải thưởng hơn 60 triệu đồng. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh tặng 1.000 phần quà cho NLĐ (500 ngàn đồng/phần) bằng hình thức chuyển khoản.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình này gần 1 tỷ đồng được trích từ kinh phí của công đoàn và các DN hỗ trợ.

● Ngày 7/1, Chi Đoàn Khối trực thuộc xây dựng lực lượng Công an tỉnh, Công an huyện Đất Đỏ đã tặng 20 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng) cho các học sinh người đồng bào dân tộc Chơ Ro có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Tân (huyện Đất Đỏ).

● Cùng ngày, tại huyện Xuyên Mộc, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Tỉnh Đoàn, Đài PT-TH tỉnh và UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức chương trình “Tết trọn niềm vui năm 2023”.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao 100 phần quà cho người dân khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, gồm: 20kg gạo, quà và tiền mặt. Trao bảng tượng trưng 200 triệu đồng cho chính quyền huyện Xuyên Mộc để tặng thẻ bảo hiểm y tế người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Toàn bộ kinh phí trao quà do Công ty Vietnam Offshore Floating Terminal (VOFT) - Công ty Liên danh giữa Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và Công ty Berhad Malayxia (MISC) tài trợ.

● Sáng 8/1, LĐLĐ huyện, Phòng LĐTBXH, Huyện Đoàn Long Điền phối hợp trao quà Tết cho người lao động, trẻ em, thanh niên là công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Cụ thể, LĐLĐ huyện Long Điền đã trao 300 suất quà (mỗi suất 500 ngàn đồng tiền mặt) cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc các công đoàn cơ sở trực thuộc; Phòng LĐTBXH trao 30 suất quà (mỗi suất trị giá 250 ngàn đồng) gồm bánh, mức tết, sữa và nhu yếu phẩm cho trẻ em là con của người lao động có hoàn cảnh khó khăn; Huyện Đoàn Long Điền trao 30 suất quà (mỗi suất gồm 10kg gạo và 1 thùng mì) cho thanh niên là công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

● Ngày 8/1, UBND phường 11, TP. Vũng Tàu tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”.

Trong chương trình, các đơn vị trường học, khu phố đã trình diễn các tiết mục văn nghệ hát múa, biểu diễn thời trang với chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân phục vụ người dân trên địa bàn.

Đặc biệt, 200 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường đã được phát phiếu đi chợ 0 đồng. Phiên chợ Tết 0 đồng có 16 gian hàng của các trường học, đơn vị các đoàn, hội, chi đoàn trên địa bàn. Những gian hàng được bày trí gọn gàng, sạch đẹp với nhiều món ngon ngày Tết, như: Bánh chưng, gạo, dầu ăn, hạt nêm, bánh kẹo, mứt Tết, khẩu trang, rau củ quả... Toàn bộ chi phí của phiên chợ khoảng 200 triệu đồng, do UBND phường 11 vận động các đơn vị, DN, nhà hảo tâm đóng góp.

● Cùng ngày, Đoàn cơ sở xã Tam Phước tổ chức 10 suất quà, mỗi suất gồm 300 ngàn đồng tiền mặt, cùng ba lô, vở trắng và bánh mức Tết cho trẻ em nghèo; đồng thời, trao 15 suất quà, mỗi suất gồm 300 ngàn đồng tiền mặt, 5kg gạo và bánh mức tết cho thanh niên là công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Kinh phí tặng quà do 2 Chi đoàn kết nghĩa với Đoàn cơ sở xã Tam Phước là Chi đoàn Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Chi đoàn Trại tạm giam Công an tỉnh và Công ty TNHH TREEMUS (TP. Bà Rịa) tài trợ, đóng góp.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ