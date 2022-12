Thời gian qua, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực chợ An Ngãi và ngã ba chợ Bến, xã An Ngãi (huyện Long Điền) gây ách tắt giao thông đoạn qua Quốc lộ 55. Trước tình hình này, UBND xã An Ngãi đã tổ chức tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm nhằm lập lại trật tự và mỹ quan đô thị chào đón Tết Nguyên đán sắp tới.

Ghi nhận tại chợ An Ngãi, 36 hộ kinh doanh đã ký cam kết không vi phạm; hàng chục ô dù, bàn ghế, bảng hiệu quảng cáo, kệ bán hàng, điểm giữ xe và nhiều vật dụng khác lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường được cơ quan chức năng nhắc nhở, xử lý.

Ông Lương Tuấn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã An Ngãi và các lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở các hộ tiểu thương chợ An Ngãi không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán.

Từ cuối tháng 11 đến nay, địa phương đã tổ chức 52 lượt kiểm tra, qua đó lập biên bản nhắc nhở 16 trường hợp buôn bán trên vỉa hè, lòng đường; xử lý 1 trường hợp để xe bán hàng trên vỉa hè tại tuyến đường số 16 Chợ An Ngãi; giải tỏa 1 điểm giữ xe tự phát ngay trên vỉa hè đường số 16 chợ An Ngãi…

Tất cả các tuyến đường trung tâm, lực lượng chức năng đã có mặt thu giữ các vật dụng mà người dân lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Tuyến đường qua khu vực chợ An Ngãi đã được thông thoáng, không còn tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường như trước đây.

Theo ông Lương Tuấn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã An Ngãi, cuối năm, hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại trở nên sôi động hơn. Đây cũng là thời điểm vỉa hè của nhiều tuyến đường bị chiếm dụng làm nơi tập kết hàng hóa, ảnh hưởng an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. UBND xã sẽ tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo đường thông hè thoáng. Trường hợp nào cố tình vi phạm sẽ kiên quyết xử lý, quyết tâm lập lại trật tự đô thị thông thoáng, sạch, đẹp trên địa bàn.

Tin, ảnh: TRẦN MINH