Tuyên truyền pháp luật cho người dân

Ngày 8/12, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Đất Đỏ tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho người dân trên địa bàn TT. Phước Hải.

Tại buổi tuyên truyền, người dân được báo cáo viên thông tin về các phương thức thủ đoạn của tội phạm và tệ nạn xã hội như: lừa đảo công nghệ cao, xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp, cướp giật, mại dâm; biện pháp phòng tránh, hậu quả, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội; nâng cao ý thức phòng tránh, đấu tranh với các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy.

TRÍ NHÂN