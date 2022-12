Những trường hợp nào được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Vũng Tàu

Theo văn bản số 2774/SYT-NV về việc đăng ký khám, chữa bệnh (KCB) ban đầu BHYT năm 2022 và chuyển tuyến BHYT, người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc người lao động làm việc tại các phường 8,9,10,11,12 Thắng Nhất, Rạch Dừa, Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu) được đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Vũng Tàu. Thế nhưng, nhiều người dân đang sinh sống tại các địa bàn nói trên không được đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Vũng Tàu nên người dân bày tỏ thắc mắc.

Người dân đến khám bệnh tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Đây là phản ánh của một số người dân ở phường 10 (TP.Vũng Tàu) gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh tại chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 11 –HĐND tỉnh khóa VII diễn ra đầu tháng 11/2022. Ngoài ra, người dân ở các phường sống lân cận Bệnh viện Vũng Tàu còn cho rằng, trước đây, người dân tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu tại TTYT TP.Vũng Tàu. Nhưng năm 2022, người dân không được đăng ký KCB tại TTYT TP.Vũng Tàu hay Bệnh viện Vũng Tàu. Thay vào đó, những người này phải chuyển nơi đăng ký KCB ban đầu tại phòng khám đa khoa tư nhân. Người dân cho rằng, việc này gây nhiều khó khăn và thiệt thòi cho những người nghèo nếu không may bị bệnh. “Tôi kiến nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cho phép chúng tôi được chuyển nơi đăng ký KCB ban đầu về Bệnh viện Vũng Tàu để thuận tiện trong việc đi khám và thanh toán chi phí KCB”, bà H.T.P. (KP.2, phường 10, TP.Vũng Tàu) mong muốn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 15/6/2022, Sở Y tế đã ban hành văn bản số 2774/SYT-NV về việc đăng ký KCB ban đầu BHYT năm 2022 và chuyển tuyến BHYT, trong đó có quy định: Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc người lao động làm việc tại các phường 8,9,10,11,12 Thắng Nhất, Rạch Dừa, Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu) được đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Vũng Tàu, đúng như phản ánh của người dân. Việc quy định nơi đăng ký KCB ban đầu được ghi trên thẻ BHYT do Giám đốc Sở Y tế ban hành quy định sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc BHXH tỉnh. Văn bản này được ban hành căn cứ theo quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế. Tuy nhiên, theo BHXH tỉnh, việc quy định: Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc người lao động làm việc tại các phường 8,9,10,11,12, Thắng Nhất, Rạch Dừa, Nguyễn An Ninh đăng ký ban đầu về Bệnh viện Vũng Tàu là chưa phù hợp với Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT.

Ông Trịnh Sơn Hồng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, theo quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT, người tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB BHYT tuyến tỉnh (Bệnh viện Bà Rịa hoặc Bệnh viện Vũng Tàu) trong các trường hợp sau đây: Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh, thành phố được đăng ký KCB ban đầu tại phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh; người có công với cách mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên; trẻ em dưới 6 tuổi; người công tác trong quân đội khi nghỉ hưu; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các ban ngành cấp huyện đứng chân tại địa bàn TP. Vũng Tàu và TP. Bà Rịa; người đang hưởng lương hưu; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bệnh viện Vũng Tàu hoặc làm việc tại Bệnh viện Bà Rịa có nhu cầu đăng ký KCB ban đầu tại các bệnh viện tuyến tỉnh này; bị mắc một trong các bệnh, nhóm bệnh cần phải điều trị dài ngày ở tuyến tỉnh trở lên, có giấy xác nhận của các cơ sở KCB là trường hợp đang có hồ sơ bệnh án điều trị bệnh nêu trên (57 bệnh và nhóm bệnh).

Ngoài ra, lãnh đạo của Sở Y tế và BHXH đã họp bàn và có thống nhất bổ sung, đối với người tham gia BHYT bắt buộc có thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn phường 10, 11, 12 và Rạch Dừa có vị trí địa lý gần Bệnh viện Vũng Tàu được đăng ký KCB BHYT ban đầu về đơn vị này. “Người tham gia BHYT thuộc một trong các trường hợp trên làm tờ khai đề nghị đổi nơi đăng ký KCB ban đầu về Bệnh viện Vũng Tàu, kèm các giấy tờ chứng minh vào tháng đầu mỗi quý, cơ quan BHXH tiếp nhận xem xét nếu hồ sơ hợp lệ sẽ thực hiện việc đổi nơi đăng ký KCB ban đầu về Bệnh viện Vũng Tàu và in thẻ mới cho chủ thẻ”, ông Hồng nói thêm.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM