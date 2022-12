Người cao tuổi nêu gương trong bảo vệ an ninh trật tự

Là người có kinh nghiệm sống và uy tín trong cộng đồng các khu dân cư, người cao tuổi luôn đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 14 hội viên người cao tuổi trong phong trào bảo vệ ANTQ

Huyện Châu Đức có 94 chi hội Người cao tuổi (NCT) ở thôn, ấp với hơn 19.000 hội viên. Giai đoạn 2016 – 2021, Công an huyện phối hợp Hội NCT huyện đẩy mạnh công tác phòng, chống trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy. Đặc biệt, Hội NCT còn phát huy uy tín của “đầu tàu” trong cộng đồng khu dân cư để tổ chức hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân.

Ông Nguyễn Chơn Lộc, Phó Ban đại diện Hội NCT huyện Châu Đức chia sẻ: “Trong 5 năm qua, Hội tổ chức hòa giải khoảng 350 vụ việc mâu thuẫn trong dân. Đồng thời, tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm trên mạng xã hội và qua những buổi họp mặt. Gần đây, mô hình “Móc khóa ANTT” cũng được huyện triển khai và đạt hiệu quả tích cực”.

Tương tự, tại TX.Phú Mỹ, Hội NCT đã cung cấp 72 tin có giá trị cho lực lượng công an. Qua đó góp phần hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra bắt giữ 5 đối tượng có lệnh truy nã, 12 vụ trộm, 8 vụ buôn bán ma túy. Thượng tá Lê Anh Đại, Phó Trưởng Công an TX. Phú Mỹ cho biết, Hội NCT rất có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Đặc biệt có sức ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng dân cư nên công tác vận động tuyên truyền cũng có sức lan tỏa, được mọi người ủng hộ.

Tại phường 8, TP. Vũng Tàu, phong trào “Tuổi cao, gương sáng” của Hội NCT phường luôn là điểm sáng và nhiều năm liền được UBND phường 8 công nhận danh hiệu Tổ chức Hội vững mạnh. Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, hội viên chi Hội NCT KP.6, phường 8, công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT thời gian qua được ông cùng các hội viên hưởng ứng tích cực. Với ông Hùng, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không chỉ là việc làm của chính quyền, cơ quan chức năng, công an… mà là của toàn dân, của tổ chức đoàn thể trong toàn xã hội. “Tôi cùng các hội viên luôn làm tốt công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên cũng như người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật. Hội NCT chúng tôi sẽ phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu trong lĩnh vực đời sống xã hội”, ông Hùng nói.

Đại tá Lý Xuân Cường, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (PV05), Công an tỉnh nói: “Người cao tuổi có kinh nghiệm sống nên sẽ có tiếng nói trong cộng đồng. Cũng thông qua đó, họ tuyên truyền cho gia đình, bà con lối xóm những chính sách của Đảng, nhà nước và hỗ trợ lực lượng công an trong công tác an ninh trật tự”.

Đại tá Lý Xuân Cường cho biết, giai đoạn tới lực lượng Công an sẽ phối hợp với Hội NCT tỉnh tiếp tục phát huy phong trào bảo vệ ANTQ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN