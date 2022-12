Khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân

Sáng 4/12, Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm (TP.Hồ Chí Minh) và UBND thị trấn Long Điền tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền.

Người dân được kiểm tra huyết áp trước khi vào khám.

Chương trình được tổ chức tại Trường THCS Huỳnh Tịnh Của, với nhiều hoạt động, như: khám bệnh, tặng quà, phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 300 phần quà cho người dân; tuyên truyền, phát tờ rơi, hỗ trợ về chuyển đổi số, an ninh mạng đến hơn 450 người; tư vấn tâm lý học đường, hành vi ứng xử cho 100 học sinh; cắt tóc miễn phí cho người nghèo.

Ngoài khám bệnh, người khó khăn còn được nhận những phần quà thiết thực.

Tổng chi phí chương trình hơn 120 triệu đồng, do Đoàn Công an tỉnh vận động các đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ. Đây là hoạt động khởi đầu cho chiến dịch Xuân tình nguyện do Công an tỉnh phát động và thực hiện.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH