Trưa 11/12, tại sân The Bluffs Ho Tram Strip (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) Giải Golf "Vì an sinh xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022" đã chính thức khai mạc và thi đấu. Giải thu hút hơn 100 gofler là đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, các doanh nhân, chủ doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham dự.

Giải Golf "Vì an sinh xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022" diễn ra tại sân The Bluffs Ho Tram Strip (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc).

Tại lễ khai mạc, đại diện Ban Tổ chức Giải nhấn mạnh: Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, tăng cường mối giao lưu, gắn kết giữa các golfer. Đặc biệt, Giải đấu còn mang ý nghĩa nhân văn, phát huy tinh thần “Tương thân tương ái – lá lành đùm lá rách” để gây quỹ từ thiện cùng UBMTTQ Việt Nam tỉnh chăm lo vật chất, tinh thần cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, bảo trợ trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn đón một mùa Tết Quý Mão 2023 ấm áp, đủ đầy.

Đại diện Ban Tổ chức Giải phát biểu khai mạc Giải Golf "Vì an sinh xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022".

Các golfer là dại diện lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, DN tham gia giải đấu.

Cũng theo Ban Tổ chức Giải, tính đến thời điểm này, đã có hàng chục doanh nhân, mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh cam kết ủng hộ số tiền mặt gần 6 tỷ đồng và 6 ngôi nhà Đại đoàn kết sẽ trao tặng cho người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi và người già neo đơn trên địa bàn tỉnh… Số tiền ủng hộ sẽ tiếp tục được cập nhật và công bố tại lễ bế mạc, trao giải và tiếp nhận ủng hộ diễn ra vào tối cùng ngày.

Golfer thực hiện cú phát bóng tại giải.

Ngay sau lễ khai mạc, hơn 100 golfer chia làm 3 bảng thi đấu qua 18 hố dựa trên điểm chấp (HDC). Giải áp dụng Luật R&A và luật riêng của sân golf sẽ được áp dụng. Kết thúc Giải Ban Tổ chức sẽ trao các Giải Best Gross, Best Nett, Giải nhất, Nhì, Ba của các bảng và các giải kỹ thuật Longest drive, Nearest to pin.

Sân The Bluffs Grand Ho Tram Strip tọa lạc tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là sân Golf trên cao nguyên ven biển nằm trong quần thể khu nghỉ dưỡng Hồ Tràm Strip có tổng quy mô 164 ha. Đây là một sân Golf đẳng cấp tại Việt Nam và khu vực, thu hút các golf thủ chuyên nghiệp trong và ngoài nước tham gia tập luyện thi đấu. Trong ngày diễn ra giải, khí hậu mát mẻ, có gió nhẹ, các điều kiện của sân bảo đảm tốt cho các golfer thi đấu với tinh thần thoải mái và kết quả tốt nhất.

Một số hình ảnh thi đấu tại Giải Golf "Vì an sinh xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022":

