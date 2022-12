Đêm Giáng sinh an lành

Người dân hòa mình vào không khí đêm Giáng sinh lung linh ánh sáng sắc màu và cùng chúc nhau mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Các em thiếu nhi hóa thân thành thiên thần tham gia đoàn rước Chúa Hài Đồng mừng đón Giáng sinh tại Giáo xứ Hải Lâm (xã Phước Hưng, huyện Long Điền). ẢNH: MINH THANH

Đêm Giáng sinh 24/12, hàng ngàn giáo dân, người dân xã Phước Hưng, huyện Long Điền cùng sống trong không khí lễ hội đặc sắc tại Giáo xứ Hải Lâm. Trong trang phục hóa thân thành ông già Noel, thiên thần, hàng ngàn giáo dân tham gia đoàn rước Chúa Hài Đồng mừng Giáng sinh. Lễ rước còn tạo ấn tượng với đoàn người đi cà kheo cao hơn 2m, những người hóa trang thành nông dân với quang gánh gánh rau, trái cây... Đoàn rước diễu hành trong tiếng trống, tiếng kèn, tiếng nhạc vui tươi, rộn rã, tạo sự phấn khởi cho người dân đi chơi lễ. Sau lễ rước, Giáo xứ tổ chức chương trình diễn nguyện, văn nghệ và thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh.

Tại TX.Phú Mỹ, điểm vui chơi Giáng sinh nổi tiếng, thu hút đông người là Giáo xứ Song Vĩnh (phường Phước Hòa). Công trình nhà thờ Giáo xứ Song Vĩnh khánh thành đúng dịp Giáng sinh năm 2022 trong niềm hân hoan, vui mừng của bà con giáo dân, người dân. Dáng dấp nhà thờ mang đậm kiến trúc châu Âu được thiết kế tinh tế, hài hòa cộng với sự đồ sộ của những tòa nhà đã trở thành phông nền chụp ảnh lý tưởng. Đêm về, Giáo xứ sáng lung linh với ánh đèn màu, đèn led nhấp nháy.

Giáo xứ Song Vĩnh (phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ) lung linh trong đêm Giáng sinh.

Không chỉ có người dân địa phương, Giáo xứ còn thu hút người dân khắp nơi trên địa bàn tỉnh và du khách đến đi lễ, đi chơi Giáng sinh. Cùng chồng con đến đón Giáng sinh tại Giáo xứ Song Vĩnh, chị Nguyễn Thanh Tâm (phường Long Hương, TP.Bà Rịa) chia sẻ: “Không khí Giáng sinh ở đây thật vui vẻ. Mọi người chụp hình với nhiều góc đẹp của nhà thờ. Ngắm nhìn ngôi thánh đường cứ ngỡ như mình đang đi du lịch ở châu Âu. Cầu chúc mọi người mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và năm mới may mắn”.

Đêm Giáng sinh vào ngày thứ Bảy nên thành phố biển Vũng Tàu càng đông vui khi có thêm nhiều du khách về đây chơi lễ. Những điểm check-in đẹp như: Nhà thờ Đức Mẹ Bãi Dâu, Giáo xứ Hải Xuân, Giáo xứ Nam Đồng, Giáo xứ Phước Thành, Công viên Bãi Trước... đông nghẹt người.

Trước đó, chiều 24/12, UBND TP.Vũng Tàu đã tạo ấn tượng cho người dân, du khách khi tổ chức Ngày hội “Noel - Sắc màu Giáng sinh” năm 2022. Tại chương trình, 3.000 VĐV trong trang phục ông già Noel chạy bộ trên đường phố trong sự kiện “Vũng Tàu Santa Run”, khiến không khí Giáng sinh thêm sinh động, ấm áp. Bên cạnh đó, hàng ngàn người cùng hòa mình trong những hoạt động sôi động như: biểu diễn văn nghệ, nhảy hiện đại, trượt patin nghệ thuật tại khu vực Công viên Bãi Trước.

Tại các huyện như Xuyên Mộc, Đất Đỏ và Châu Đức, đêm Giáng sinh từng dòng người đổ ra đường, đến công viên, nhà thờ vui chơi. Giáo xứ Hòa Thuận (ấp Phú Hòa, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) được thắp sáng bởi 44 cây thông lớn, nhỏ. Linh mục Giuse Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chánh xứ Giáo xứ Hòa Thuận nói: “Đêm Giáng sinh, Giáo xứ thu hút hơn 7.000 giáo dân đến hành lễ. Ngoài ra, hàng ngàn bà con lương dân cũng đến chơi lễ khiến không khí nhà thờ thật rộn ràng, tươi vui”.

Ghi nhận tại quanh các nhà thờ, các điểm vui chơi, giải trí, lực lượng cảnh sát giao thông, công an, dân quân, bảo vệ dân phố… được bố trí để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông cho giáo dân và người dân đi chơi lễ, đón Giáng sinh an toàn.

THI PHONG