Biển người 'cháy hết mình' với đêm nhạc sôi động chào năm mới

Tối 31/12, tại Công viên Cột Cờ Bãi Sau, UBND TP.Vũng Tàu phối hợp tổ chức chương trình “Chào đón năm mới 2023 - Runway to New Year 2023”. Hàng ngàn người dân và du khách đã “cháy hết mình” với đêm nhạc hội EDM sôi động, nhiều màu sắc chào đón năm mới 2023.

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP.Vũng Tàu và đại diện các doanh nghiệp cùng tham dự sự kiện Run Way to New Year 2023.

20 giờ 30, sự kiện bắt đầu với các MC khuấy động sân khấu. Dòng người đổ về khu vực sân khấu Công viên Cột Cờ ngày càng đông.

Biển người đổ về sân khấu.

Thời tiết ngày cuối cùng của năm 2022 hơi se lạnh, nhưng bầu không khí tại các tuyến đường: Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám như nóng hơn với những màn trình diễn hoành tráng trên sân khấu.

Các ca sĩ, DJ liên tục làm nóng không khí sự kiện.

Các tiết mục được dàn dựng công phu kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng và giọng ca từ những ngôi sao nổi tiếng khiến khán giả cuồng nhiệt cổ vũ, hòa mình trong không khí sôi động của sự kiện. Tất cả tạo nên sự vui tươi, phấn khởi cho hàng chục ngàn người dân và du khách.

Nhiều gia đình cùng hòa vào không khí sôi động của sự kiện.

Cùng với những tiết mục DJ sôi động, các tiết mục văn nghệ đặc sắc, chương trình còn lồng ghép những video clip giới thiệu về thành phố biển Vũng Tàu. Qua đó khắc họa hình ảnh một Vũng Tàu năng động, phát triển.

Hàng chục ngàn người dân và du khách tham gia sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, sự kiện “Chào đón năm mới 2023 - Runway to New Year 2023” tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách chào đón một năm mới 2023 với kỳ vọng gặt hái được nhiều thành công. Đây cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu tới du khách về một thành phố Vũng Tàu xinh đẹp, văn minh, thân thiện và là thành phố 2 lần vinh dự đón nhận danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN”.

Nhiều người ghi lại khoảnh khắc ấn tượng của sự kiện âm nhạc Chào năm mới.

Càng về khuya, biển người càng đổ về khu vực Bãi Sau, háo hức chờ đón khoảnh khắc đếm ngược đón năm mới 2023.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện được TP.Vũng Tàu chú trọng. Thượng tá Nguyễn Tiến Nghị, Phó Trưởng Công an TP.Vũng Tàu cho biết, Công an TP.Vũng Tàu huy động toàn bộ lực lượng tham gia phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự khu vực diễn ra sự kiện.

