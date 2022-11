Xác minh, làm rõ nguyên nhân tàu cá LADY R3311 LD bị nạn

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp nhận các nạn nhân trên tàu cá LADY R3311 LD bị nạn trên biển vào bờ, rạng sáng ngày 9/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã hoàn tất việc bàn giao 303 công dân Sri Lanka bị nạn trên biển cho UBND TP.Vũng Tàu, UBND huyện Xuyên Mộc và UBND huyện Đất Đỏ; đồng thời phối hợp với các huyện, thành phố sắp xếp nơi lưu trú cho 303 công dân trên chu đáo, an toàn.

Lực lượng BĐBP tỉnh phát lương thực, nước uống cho nạn nhân.

Cụ thể, 303 công dân được chia thành 3 nhóm, trong đó 89 người lưu trú tại Đại đội huấn luyện 19 - BĐBP tỉnh (huyện Xuyên Mộc); 89 người lưu trú tại Đại đội công binh 46 - Bộ CHQS tỉnh (huyện Đất Đỏ); 125 người lưu trú tại trụ sở Bộ Chỉ huy BĐBP cũ (TP. Vũng Tàu).

Theo thông tin chính thức từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, tàu cá LADY R3311 LD (quốc tịch Myanmar) chở hơn 311 công dân Sri Lanka đi từ Myanmar đến Canada. Lúc 18 giờ 40 phút ngày 6/11, khi đi qua vùng biển các mũi Vũng Tàu khoảng 258 hải lý về phía Đông Nam, tàu bị hỏng máy, nước tràn vào tàu, thuyền trưởng đã rời tàu để tìm biện pháp khắc phục, hiện nay chưa quay lại tàu.

Trước đó, sau gần 1 ngày lênh đênh trên biển, lúc 19 giờ 36 ngày 7/11, tàu cá LADY R3311 LD được tàu HELIOS LEADER (quốc tịch Nhật Bản) phát hiện, cứu các nạn nhân người Sri Lanka và đến neo đậu tại khu vực neo H4/Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu thuyền trưởng tàu HELIOS LEADER báo cáo cứu được 305 người. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận các nạn nhân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm điểm lại thì tổng số là 303 người.

Lúc 13 giờ 30 ngày 8/11, Tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (TP. Vũng Tàu) và tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa lực lượng chức năng BĐBP tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh và lãnh sự danh dự Sri Lanka tại TP. Hồ Chí Minh đến khu vực neo đậu của tàu HELIOS LEADER để gặp gỡ, tiếp xúc và thuyết phục các công dân Sri Lanka vào bờ.

Đại diện lãnh sự danh dự Sri Lanka tại TP.Hồ Chí Minh thuyết phục 303 công dân vào bờ.

Qua tìm hiểu, các nạn nhân cho biết sau khi tàu bị nạn, thuyền trưởng tàu cá LADY R3311 LD đã rời tàu để tìm biện pháp khắc phục song đến nay vẫn chưa quay lại.

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, sau khi bố trí nơi ăn, chốn ở cho 303 công dân, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố bảo đảm an ninh, an toàn tại 3 khu vực ở tập trung của các công dân đến khi trao trả về nước bạn.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng phối hợp với Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh tiến hành xác minh, làm rõ nguyên vụ việc để tham mưu đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý các bước tiếp theo đúng pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.

MINH NHÂN