Truyền cảm hứng đến trường cho học sinh

Bằng lòng nhiệt huyết với nghề, nhiều thầy cô giáo trẻ đã có cách làm hay, sáng tạo, mang đến cho HS những trải nghiệm thú vị mỗi ngày đến trường.

Thầy Phạm Văn Phúc cùng các em HS Trường TH Võ Thị Sáu (TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) tham gia mô hình "Gây quỹ giúp HS nghèo".

Tư duy theo hướng tích cực

Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nga-Anh (Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) năm 2007, cô Nguyễn Lê Thúy Hà về giảng dạy môn tiếng Anh tại Trường TH Trường Sơn (phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa). Để khơi nguồn cảm hứng và truyền ngọn lửa đam mê học tiếng Anh cho HS, cô Hà luôn tìm tòi sáng tạo. Theo đó, trong mỗi tiết học, HS tích cực phát biểu xây dựng bài sẽ được tặng sticker ngộ nghĩnh. Khi thu thập đủ 10 sticker, các em được đổi lấy cây bút hoặc truyện tranh song ngữ.

“Trong quá trình giảng dạy, tôi đã chia sẻ với HS rằng, con có thể làm điều đó, kể cả khi những người khác nói không thể. Con hãy tư duy theo hướng tích cực. Từ đó, HS đã có tiến bộ rõ rệt từng ngày, yêu thích việc học tiếng Anh hơn và kèm cặp các bạn học yếu”, cô Hà chia sẻ.

Điển hình là em Phạm Lý Hải Hà (HS lớp 5A5). Đầu năm học 2022-2023, Hải Hà theo ba mẹ chuyển từ tỉnh Cao Bằng đến học tại Trường TH Trường Sơn. Thời gian đầu, Hà rất rụt rè và thường không trả lời được các câu hỏi của GV. Qua thời gian học tập, làm quen với các bạn, đến nay, Hà là thành viên năng nổ, tích cực và thường xuyên giúp đỡ những bạn yếu hơn trong tiết học tiếng Anh.

Từ việc truyền cảm hứng của cô Hà, nhiều HS có năng khiếu môn tiếng Anh được phát hiện, bồi dưỡng để tham gia các kỳ thi quốc gia và đạt nhiều thành tích vượt bậc. Bản thân cô Hà là GV dạy giỏi, điển hình tiên tiến và được nhận Bằng khen của tỉnh, Bộ GD-ĐT.

Cô Nguyễn Lê Thúy Hà, GV bộ môn Tiếng Anh Trường TH Trường Sơn (TP. Bà Rịa) vừa vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam về thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.

Trau dồi kỹ năng cho học sinh

Trong khuôn viên rộng rãi, thoáng mát của Trường TH Võ Thị Sáu (TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ), thư viện xanh của trường nhiều năm qua trở thành không gian giải trí lý tưởng cho HS. Đây là nơi các em đọc sách, vui chơi, làm bài tập…

Thư viện xanh là công trình do thầy Phạm Văn Phúc, Tổng phụ trách Đội khởi xướng cùng các GV trong Chi Đoàn trường và HS thực hiện. Khuôn viên thư viện rộng khoảng 100m2, trên tường vẽ những bức tranh mang thông điệp ý nghĩa của việc đọc sách. Xung quanh thư viện trang trí bằng những cây xanh, chai nhựa vẽ hình ảnh ngộ nghĩnh.

“Trường có hơn 1.000 HS. Để các em hiểu, đồng tình và hưởng ứng các phong trào, hoạt động thu hút sự tò mò, hứng khởi của HS, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về nhu cầu của các em từ đó nảy sinh ra những ý tưởng có tính thực tiễn. Mô hình thư viện xanh, thu gom rác thải nhựa… đã ra đời, được HS hưởng ứng. Mỗi năm, tôi cố gắng tìm ra 1 mô hình mới để thu hút các em”, thầy Phúc chia sẻ.

Mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy quà may mắn” được thực hiện bằng hình thức đổi 10 vỏ chai nhựa hoặc vỏ lon lấy phiếu rút thăm may mắn. Phiếu bỏ vào thùng và sau khi bốc thăm, HS may mắn sẽ được chọn 1 món quà là: hộp màu, gấu bông, tập vở hoặc bánh kẹo. Toàn bộ chai nhựa, vỏ lon thu gom sẽ được mang đi bán ve chai. Cùng với số tiền HS ủng hộ trong phong trào “Gây quỹ giúp HS nghèo”, nhà trường dùng để tặng học bổng, đồng phục, gạo, nhu yếu phẩm cho HS nghèo tại địa phương. Những món quà tuy nhỏ, nhưng thiết thực và ý nghĩa, góp phần động viên các em HS vươn lên.

Bên cạnh đó, thầy Phúc còn tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức nhiều hoạt động bổ ích khác. Trong đó, nổi bật là phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt” được triển khai trong trường. Từ khi triển khai phong trào, HS không còn nói tục, chửi thề. Các em phấn đấu học tập, giành nhiều hoa điểm 10.

7 năm gắn bó với công tác Đội, thầy Phúc đã nhận nhiều khen thưởng của Huyện Đoàn, Tỉnh Đoàn, Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Bộ GD-ĐT.

Bà Lê Thị Thu Sương, Phó hiệu trưởng Trường TH Võ Thị Sáu nhận xét: “Thầy Phúc luôn nhiệt tình, gần gũi, hòa đồng và dành trọn đam mê, tâm huyết với nghề. Thầy có nhiều ý tưởng sáng tạo, thu hút HS, tạo sự đoàn kết và góp phần cùng nhà trường giáo dục kiến thức, kỹ năng cho các em, truyền cảm hứng cho HS”.

